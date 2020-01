Moto G Stylus: Lenovos Antwort auf das Galaxy Note?

Wir haben es mit zwei Informationen zu tun: Einem Render-Bild auf Twitter und einer angeblichen Zertifizierung durch kanadische Behörden. Letztere scheint auf den ersten Blick tatsächlich zu existieren. Gebt ihr auf der Webseite der kanadischen Regierung im Bereich “Registrierte Funkgeräte” die Modellnummer “XT2043-4” im ersten Feld ein, findet ihr den entsprechenden Eintrag. “Moto G Stylus” steht in der Spalte “Produktname”. Ungewöhnlich ist, dass hier kein “Deckname” von Lenovo angegeben wurde, andererseits haben zahlreiche Leaks in der Vergangenheit für gute PR und Schlagzeilen gesorgt. Aber das ist ein anderes Thema.

Moto G Stylus: Die günstige Alternative zum Galaxy Note?

Da wäre noch das Bild. Der berühmt-berüchtigte Evan Blass hat ein Renderbild gezwitschert. Ob er hier tatsächlich anhand von Insider-Informationen an der Grafik gewerkelt hat, ist unklar. Was wir sehen ist ein modernes Smartphone mit Loch-Kamera, relativ schmalen Display-Rändern und einem Stylus als Eingabehilfe. Wo der Stift im Moto G Stylus verstaut werden könnte, wird auf den ersten Blick nicht deutlich - viele Stellen, um einen länglichen Gegenstand in einem Smartphone-Gehäuse verschwinden zu lassen, existieren nicht. Daher können wir davon ausgehen, dass der Eingabestift bei Nichtverwendung, wie etwa beim Samsung Galaxy Note 10, von unten in das Smartphone eingeschoben wird.

Der Leak sorgt für viele Fragezeichen. Vermutlich handelt es sich beim Moto G Stylus nicht um Lenovos nächstes Top-Smartphone. Dieser Platz soll bereits für das Moto Edge+ - ebenfalls von Evan Blass geleakt - reserviert sein. Vielmehr spekulieren wir nun über die Zugehörigkeit des Moto G Stylus im Mittelklasse-Sektor. Das würde deutlich mehr Sinn ergeben, denn der König aller Stift-Smartphones, das Galaxy Note, wird von Stylus-Fans wohl immer bevorzugt werden. Das Moto G Stylus wäre damit eine gute Alternative für den kleineren Geldbeutel. Allerdings erhoffen wir uns natürlich auch innovative Funktionen des Moto-Stylus, der ohne erweiterte Features wohl in seinem Einschubfach verstauben würde.

Der MWC 2020 rückt unterdes immer näher und mit ihm die Vorfreude auf zahlreiche neue, mehr oder weniger innovative, Produkte.

Jetzt Ihr: Was sagt ihr zum Moto G Stylus?