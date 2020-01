iOS 13.3.1: So schalten iPhone-Nutzer jetzt die versteckte Ortung aus

Ultra-Weitwinkelkamera statt ausgewählter Weitwinkelkamera in FaceTime und nicht gesendete Push-Mitteilungen im WLAN: Die iPhone-S-11-Serie hatte zuletzt mit einigen Problemen zu kämpfen. Mit dem jetzt ausgerollten iOS-13- Update auf die Version 13.3.1 will Apple nicht nur Fehler beseitigen, sondern macht zusätzlich eine versteckte Standortverfolgung steuerbar. Wir zeigen Euch, was neu ist.