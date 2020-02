Samsung Galaxy S20 vs. S10: Vergleich und Neuerungen

Jedes Jahr im Februar stellt Samsung neue Galaxy-S-Modelle vor. 2020 ändern die Koreaner das Namensschema und passen es der Jahreszahl entsprechend auf S20 an. Die Flaggschiffe machen die Wachablösung in vielen Ladenregalen und Online-Shops und ersetzen dort die Galaxy-S10-Familie. Im Vergleich Galaxy S10 vs. S20 betrachten wir die Neuerungen im Detail und stellen die Mitglieder der alten und der neuen Gerätefamilie einander gegenüber. Hinterher wisst Ihr, ob sich der Aufpreis für das "Neuste vom Neuen" lohnt.