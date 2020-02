Lieferroboter: Die Zukunft auf unseren Bürgersteigen

Während die Robotisierung unseres Alltags seit einigen Jahren regelmäßig Schlagzeilen in Fachzeitschriften macht, könnten die ersten Technologien bald unsere Bürgersteige erreichen. Liefer-Roboter werden bereits eingesetzt. Wir checken mit Euch, wie weit diese Technologie heute ist.

Wer ist nicht schon einmal durch einen Kauf bei Amazon in Versuchung geführt worden? Ganz zu schweigen von der Versuchung, sich Lebensmittel aus dem Supermarkt direkt nach Hause liefern zu lassen? Es ist offensichtlich, dass für die Mehrheit der Verbraucher der regelmäßige Besuch eines Supermarktes eine Zeitverschwendung oder ein Stress-Faktor ist, der immer wieder auftaucht. Kurz gesagt, die Erfindung des Online-Shoppings ist eine wichtige Innovation, die viele Haushalte bedient. Heute erfolgen Lieferungen noch aus Menschenhand. DHL, Hermes oder GLS sichert Arbeitsplätze von Tausenden Menschen. Seit einiger Zeit ist dieses Modell durch die Entwicklung von Lieferrobotern gefährdet. Um den hohen Bedarf an Lieferungen zu befriedigen, die für das Zustellpersonal oft schwer zu bewältigen ist, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, haben sich die Unternehmen den Einsatz von Robotern vorgestellt, die Lebensmittel und andere alltägliche Konsumgüter ausliefern. Amazon Scout: der erste Roboter für Hauslieferungen Eine wichtige Innovation, die die Bereitstellung von morgen revolutionieren könnte Auf der CES 2020 in Las Vegas stellte das Unternehmen Valeo seinen elektrischen Lieferdroiden vor, der zusammen mit Meituan Dian, einem chinesischen E-Commerce-Dienstleistungsunternehmen, entwickelt wurde. Dieser Droide soll bis zu 17 Pakete pro Fahrt ausliefern können und sich mit etwa 12 km/h an komplexe städtische Umgebungen anpassen können, ohne Emissionen zu erzeugen. Das abgeschlossene Zustellfach würde eine sichere Lieferung ermöglichen, die der Kunde über eine Smartphone-Anwendung sein Paket entnehmen kann.

In den USA sind bereits Lieferroboter aktiv. Die Universität Houston setzt Maschinen zur Lieferung von Lebensmitteln über den gesamten Campus ein. Mit 53.000 Studierenden, Lehrern und Angestellten hat sich diese Universität dazu entschlossen, sich mit 30 kleinen innovativen Fahrzeugen auszustatten. Der Einsatz dieser Roboter in amerikanischen Universitäten scheint ein Werbeargument für die Muttergesellschaften zu sein und ein kostengünstiger Service, der in den Werbeauftritt der Universität hinzugefügt werden soll, um immer mehr Studenten anzuziehen. Jeder gewinnt. In der Praxis öffnen die Nutzer für den Zugang zum futuristischen Uni-Service die App "Starship Deliveries" (iOS und Android), wählen die gewünschten Artikel aus, validieren mit einem PIN-Code und wählen den Lieferort aus. Das Unternehmen Starship, das mit der Universität Houston zusammenarbeitet, ist einer der Hauptakteure auf diesem Markt. Bis 2019 hatte Starship bereits behauptet, dass seine Flotte 25.000 Lieferungen durchgeführt und 93.000 Kilometer zurückgelegt hatte. Diese elektrischen Roboter arbeiten dank künstlicher Intelligenz und einem lernenden System. Ausgestattet mit Sensoren, die es ihnen ermöglichen, sich auf den Bürgersteigen und um Hindernisse herum zu bewegen, wissen sie auch, wie sie Straßen überqueren und kleine Steigungen überwinden können. Und natürlich der Vorteil von Robotern: Sie sind in der Lage, Tag und Nacht und bei jedem Wetter zu arbeiten.

Was passiert mit Mitarbeitern von Lieferdiensten? Während eines Interviews, das Jacques-François Marchandise und Nathalie Nevejans für die Industrie Tech führten, wurden zwei unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema geäußert. Nevejeans erklärt: "Die kollaborative Robotik wird eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz von Maschinen spielen. Industrieroboter, die in der Lage sind, mit Menschen zu arbeiten, bieten erhebliche wirtschaftliche Vorteile in Bezug auf Effizienz, Qualität, Geschwindigkeit, Flexibilität usw. Aber sie sind auch für den Arbeitnehmer wertvoll, da sie beispielsweise eine Lösung für Fließband-Arbeit bieten können und dazu beitragen, Muskel-Skelett-Erkrankungen zu beseitigen". Merchandise ist in dieser Hinsicht moderater und stellt fest: "Die Robotisierung kann wertzerstörend sein, sowohl im Arbeitsumfeld als auch in Bezug auf menschliche Beziehungen oder Fähigkeiten, insbesondere wenn diese auf Maschinen übertragen werden. Es ist notwendig, diese Schwierigkeiten zu antizipieren und diese schädlichen Auswirkungen zu verhindern, indem die Kontrolle des Menschen über die Maschinen verstärkt wird. Dies bedeutet, dass die Lebensqualität am Arbeitsplatz in die Gestaltung der Systeme integriert wird, die Ausbildung des Personals verstärkt wird und Ziele und Indikatoren entwickelt werden, die die menschliche Dimension der Arbeit berücksichtigen." Wenn der Roboter dazu da ist, den Mitarbeiter bei der Bewältigung der schwierigsten Aufgaben zu entlasten, ist das in der Tat eine gute Sache, aber unter der Bedingung, dass man den Arbeitsplatz von Mensch und Maschine intelligent vorhersieht.