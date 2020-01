Samsungs Galaxy A71 begeistert mit 64MP-Quad-Kamera

Fans von Samsung-Smartphones dürfen sich freuen: Neben dem Galaxy A51 hat der Hersteller nun auch das A71 offiziell vorgestellt. Zu seinen Highlights gehören ein breiteres Display und ein Snapdragon-Prozessor. Ihr wollt mehr über das neue Mittelklasse-Smartphone wissen? Dann lest mal rein.

Samsung hat es schon wieder getan und ich bin wirklich dankbar dafür: Der Hersteller hat Funktionen seiner Flaggschiffe der S- und Note-Serie genommen und sie in die (zum Glück erschwingliche) Mittelklasse gebracht. Das neue Galaxy A71, Nachfolger des Galaxy A70 von 2019, hat sowohl eine Vierfachkamera als auch ein Display im Flaggschiff-Look.

Wahrscheinlich dachte sich Samsung so etwas wie: wenn's beim Einen klappt, wieso dann nicht auch beim Anderen? Das Resultat ist, dass beim neuen A71 das gleiche Infinity-O-Super AMOLED-Display eingesetzt wurde wie bereits beim Galaxy A51. Diesmal aber mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm, einer Auflösung von 1080 x 2400 und einem 20:9 Format. Das größere Displays des A71 bedeutet hier allerdings auch, dass das Bild auf dem günstigeren A51 sehr viel schärfer ist. Wenn Euch die Displaygröße also herzlich wenig interessieren und Ihr auf ein Display mit scharfer Auflösung steht, dann bekommt Ihr beim A51 genau das, was Ihr wollt, und spart dazu auch noch Geld.

Soviel zu den erkennbaren Unterschieden, denn wenn man mal von der Größe absieht, könnten die beiden Smartphones glatt Zwillinge sein. Auch beim A71 habt Ihr wieder ein Plastikgehäuse in der Hand und ja, auch der Kopfhöreranschluss sitzt noch immer an der gleichen Stelle. Müssen wir da jetzt wirklich noch auf die Quad-Kamera eingehen? Klar, denn auch wenn sie der vom A51 ähnelt, hat sie einiges mehr zu bieten.