pittothefuture: Mit viel Frauenpower in der Männerdomäne ins neue Jahr

Ich bekenne mich: Persönlich glaube ich, dass es viel zu wenige Frauen in führenden Positionen gibt. Sie sind in der Regel weniger egozentrisch, teamorientiert und sehr oft deutlich organisierter als wir Männer. Und gleichzeitig arbeite ich, arbeiten wir im Tech-Journalismus in einer echten Männer-Domäne. Mit dem Start unserer neuen KollegInnen gewinnen die Frauen nun tatsächlich die Oberhand.

Frauenquote – finde ich irgendwie despektierlich.

Als man vor einigen Jahren verbindlich festgelegte Frauenquoten öffentlich diskutierte, blieb mir oft nur das Stirnrunzeln. Wieso, um alles in der Welt, sollte man feste Quoten für whatsoever in Politik und Organisationen einführen? Ist es nicht am sinnvollsten, für einen Job beziehungsweise eine Position immer den Menschen auszusuchen, der (beziehungsweise die) am Besten hierfür geeignet ist? Fühlt man sich als „Auserwählte“ dann nicht irgendwann „reingeschoben“, nur um eine Quote zu erfüllen?

Heute, ein paar Jahre später, habe ich ein etwas differenziertes Bild von der gesamten Problematik – obwohl ich noch immer denke, dass verbindliche Quoten zu Unsinn führen können. Fakt ist für mich persönlich aber, dass es tatsächlich viel zu wenig Frauen in höheren Positionen gibt und ich glaube, dass es noch immer mit der Mär zu tun hat, Männer könnten sich überall sehr viel besser durchsetzen. Und überhaupt.

Der Frauenanteil steigt zwar in höheren und hohen Positionen stetig. Dennoch gibt es in Deutschland 633 Konzernvorstände männlichen Geschlechts, aber gerade mal 64 weibliche. Meine lieben Geschlechtsgenossen, bitte verzeiht mir diese Aussage. Aber ich finde nicht, dass es so viele bessere männliche Manager gibt, so dass wir Männer zehn mal so viele Unternehmenslenker stellen.

Frauen sind teamfähiger. Und auf Teams kommt es zukünftig an. Zumindest bei uns.

Wenn man die letzten Jahre Stellenbeschreibungen durchblätterte, dann las (und liest) man des Öfteren bei den Unternehmensprofilen und -vorteilen, es gäbe flache Hierarchien. Damit soll dem Bewerberfeld signalisiert werden, dass jeder ganz viel bestimmen darf. Irgendwie darf jeder ein bisschen Chef spielen. Zumindest klingt das danach.

Die Wahrheit ist aber, dass flache Hierarchien nicht funktionieren – und dass es diese von daher auch nicht gibt. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich in den letzten 25 Jahren Unternehmertum gemacht habe. Es muss einen Chef geben, der die Richtung vorgibt – und am Ende auch die Verantwortung trägt. Selbst wenn es mal weh tut.

Ansonsten entsteht aus einer TEAM-Struktur schnell eine „Toll Ein Anderer Macht’s“-Mentalität. Teams, auf der anderen Seite, die Selbstverantwortung übernehmen wollen und dazu befähigt werden, sind aus meiner Sicht für moderne, erfolgreiche Unternehmen unerlässlich.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle über systemtheoretische Ansätze im Team-Aufbau und -Führung zu schreiben. Die Verkürzung ist aber, dass ein Team nur dann funktionieren kann, wenn man es dazu befähigt und sich die Teammitglieder außerdem an vorher festgelegte Spielregeln halten. Egozentrik ist da völlig fehl am Platze – und gerade hiervon haben gerade ambitionierte Männer gerne mehr als genug.

Männerquote liegt bei uns bei knapp 60 Prozent.

Die Tech-Branche besteht zu einem Großteil aus Männern. Bei Tech-Events gibt es vereinzelt mal Tech-Redakteurinnen. Meistens aber hat man es mit Kerlen zu tun. Dabei stehen die Frauen in Sachen Fachwissen den Männern in nichts nach – und haben oft auf Dinge einen anderen, erfrischenden Blickwinkel. Und nein, der beschränkt sich keinesfalls auf Oberflächlichkeiten wie besonders schöne Farbvariationen von Smartphones.

Wir hatten hier bei AndroidPIT immer schon überdurchschnittlich viele Frauen in der Redaktion. In dieser Woche haben drei neue Redakteure bei uns begonnen – ein Mann und zwei Frauen. Übernächste Woche kommt dann eine weitere Frau hinzu. Dann besteht die NextPit GmbH zu 40 Prozent aus Frauen. In der Redaktion ist das Verhältnis gar 50 zu 50. Wer die neuen KollegInnen nun gerne sehen wollen würde: Bitte habt noch etwas Geduld! Bald stellen sich alle einzeln vor.

Mir ist es egal, ob ein Artikel von einer Frau oder einem Mann stammt. Der Artikel muss mich informieren und er muss mich unterhalten. Ich bin aber sehr stolz darauf, dass wir aus einer Männer- eine Menschendomäne machen und es am Ende egal ist, wer, was oder wie der Autor ist. Solange wir Euch unterhalten und informieren können, haben wir unser Ziel erreicht.

Quote hin. Quote her.