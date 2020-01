LG will V60 ThinQ auf dem MWC 2020 vorstellen

Egal, wie schlecht Euer Jahr begonnen hat – LG könnt Ihr mit Sicherheit nicht toppen. Die Smartphone-Strategie des Herstellers finden wir bestenfalls verwirrend und das kürzlich vorgestellte G8X ThinQ wirkte jetzt auch eher wie ein Glücksspiel. Aber das Gute: Die südkoreanische Marke gibt nicht auf. Das LG V60 ThinQ können wir wohl schon bald erwarten. Was wir bisher über das Gerät wissen? Steht alles gleich hier!

Springen Sie zum Abschnitt:

Ich hab mich ja schon die ganze Zeit darauf gefreut: Endlich wird wieder angeregt getuschelt und diskutiert. Laut den Gerüchten wird LG sein V60 ThinQ nächsten Monat beim Mobile World Congress 2020 in Barcelona dabei haben. Abwegig scheint mir das nicht unbedingt. Immerhin hatte der südkoreanische Hersteller auch schon letztes Jahr in Spanien zwei neue Smartphones im Gepäck. Damals waren es das V50 ThinQ und das Dual-Screen G8X. Das V50 ThinQ war da bereits 5G-fähig und wir erwarten, dass es auf die 2020-Edition aktualisiert wird (reicht ja, wenn wir auf ein ordentliches 5G-Netz warten müssen).

Ein nicht genannter "Branchenvertreter" soll angeblich The Korea Herald gesagt haben, dass "LG Electronics plant, das V60 ThinQ nächstes Jahr als erstes Smartphone zu veröffenlichen, um seine Präsenz auf dem 5G-Markt weiter auszubauen." Natürlich sollte man nicht jede ungenannte Quelle für bare Münze nehmen (hm, jetzt lernt man doch noch was von den Fake-News) – aber das Timing scheint hier gut zu passen.

Erste Bilder sind schon auf der Leaker-Seite Slashleaks aufgetaucht. Sie zeigen das Design des hinteren Glases vom V60 ThinQ. Und jetzt schaut mal genau hin. Na, kommt Euch bekannt vor? Kein Wunder: Auf den ersten Blick ähnelt die Rückseite der des V40 ThinQ oder V50 ThinQ. Den Unterschied bemerkt man kaum, aber er ist da. Die Öffnung für das Kamera-Modul scheint beim genaueren Hinsehen ein wenig breiter zu sein, als bei dem LG-Smartphone, das wir letztes Jahr gesehen haben.

Das geleakte LG V60 ThinQ verrät eine mögliche Vierfach-Rückkamera. / © Slackleaks

Zugegeben, wirklich umhauen kann einen das neue Design nicht. Es könnte aber darauf hinweisen, dass wir uns bei dem V60 ThinQ über eine Vierfach-Kamera freuen können. Das V40 ThinQ und V50 ThinQ haben immerhin nur eine Dreifach-Kamera. Der Name vom V60 ThinQ ist jedenfalls gut sichtbar. Wir gehen also erst einmal nicht davon aus, dass LG an seiner bisherigen Namensgebung etwas ändern wird.

Davon abgesehen ist aber wenig mehr über das V60 ThinQ bekannt. So besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Smartphone einen Qualcomm Snapdragon 865 hat. Weswegen wir uns das gut vorstellen können? Wir erwarten, dass die viele der Smartphone-Flagschiffe 2020 damit ausgestattet werden. Ob das V60 ThinQ einen zweiten Bildschirm haben wird, wie wir ihn bereits beim G8X gesehen haben, bleibt ebenfalls ein ein Rätsel. Überraschen würde es uns aber nicht, wenn LG sich dazu entschließt, die V- und die G-Linie in diesem Punkt zu unterscheiden.

Im letzten Jahr wurde das V50 ThinQ, das auch 5G-fähig war, zuerst nur auf den Markt in den USA und Südkorea gebracht. Eine ähnliche Strategie erwarten wir jetzt auch beim Nachfolger 2020, sodass Nordamerika, Südkorea und vielleicht auch Japan die ersten mit dem neuen LG-Flaggschiff sein werden.

Was den Preis angeht, tappen wir noch im Dunkeln. Wir sollten aber mehr wissen, wenn der MWC 2020 im nächsten Monat in Barcelona startet. Bleibt gespannt – wir sind es auf alle Fälle!