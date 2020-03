Reparatur des Galaxy S20 Ultra: Ein Gang durch die Hölle

Nachhaltigkeit ist heutzutage ein großes Thema. Nicht nur in der Herstellung von Produkten, sondern ebenso innerhalb ihres Lebenszyklus. Dass Smartphones, mit ihren fest verbauten oder verklebten Akkus, nicht unbedingt gut abschneiden ist mittlerweile klar. In einem Kommentar hat unser Kollege Eric bereits auf einige Möglichkeiten hingewiesen, mit denen das Smartphone nachhaltiger werden kann. Reparaturen selbst vorzunehmen oder in einem Repair-Café erledigen zu lassen, gehörten dazu. Welche Dramen dabei entstehen können, zeigen nun die Reparatur-Profis von iFixit am Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra: Der Akku ist längst nicht das größte Problem

Spider-App oder einfacher Akku-Wechsel: Wer sein Smartphone nicht sofort in die Unendlichkeit des nächsten Recyclinghofes bringen will, der kommt um eine ordentliche Reparatur oft nicht herum. Das Reparaturunternehmen iFixit hat sich das Galaxy S20 Ultra vorgenommen und zeigt, dass sich auch bei diesem Flaggschiff an dem Trend der unmöglichen Reparatur von Smartphones nichts geändert hat.

Hier seht Ihr selbst, wie iFixit das Galaxy S20 Ultra in seine Einzelteile zerlegt: