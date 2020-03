Honor View30 Pro ausprobiert: So gut klappt's ohne Google

Das Honor View30 Pro ist das neueste Flaggschiff des Huawei-Tochterunternehmens. Zugleich ist es das erste Dual-Mode-5G-Smartphone des Unternehmens und im Vergleich zu anderen Top-Modellen von Huawei, Samsung und co. auch noch recht erschwinglich. Wir haben uns das View30 Pro genau angesehen und berichten über unsere Erfahrungen im Hands-On.

Abgesehen von diesen Punkten ist der Rest des Smartphone-Designs eher wenig inspirierend. Das ist nicht der Todesstoß für Honor – alle Telefone sehen heutzutage von vorne gleich aus. Das Kartenmodul auf der Rückseite ähnelt auffallend dem Stil der neuen Galaxy S20-Serie . Daneben ragt das Modul ziemlich weit aus ddem Gehäuse des Smartphones heraus. Und wie es bei den meisten modernen Geräten heutzutage so ist, ist eine Schutzhülle auch hier der beste Freund des Smartphones.

Ein unübersehbarer Designunterschied zum Honor View20 liegt im Fingerabdrucksensor. Dieser ist von der Telefonrückseite auf die Seite gerückt und wenn Ihr mich fragt, ist er für die einhändige Bedienung in eine sehr viel bequemere Position gekommen. Natürlich kennen wir das schon – ich denke hier beispielsweise an das Samsung Galaxy S10e – und ich bin ein Fan von dieser Position. Beispielsweise gegenüber den Fingerabdrucksensoren, die im Display bei einigen Smartphones stecken und anders als bei Flaggschiffen unzuverlässig oder langsam sein können. Die Screen-to-Body-Ratio beträgt beeindruckende 91,46 Prozent.

Eine 6,57-Zoll-Vollbildanzeige

Die Front des Honor View30 Pro ist ein 6,57-Zoll-FullView-Display. Die FHD+-Auflösung beträgt 1.400 x 1.080p (400 ppi). Es groß, hell und ziemlich ansehnlich. Zugegeben: Wenn man sich in einem hellen Raum wie demjenigen befindet, in dem ich das Telefon in der Hand hatte, ist es schwer das Display unter allen Bedingungen zu testen. Aber ich würde sagen, dass es auch bei hellem Sonnenlicht gut funktioniert. Das Smartphone bietet kein 90-Hz-Display, wie sie beispielsweise bei OnePlus und Google zu sehen sind. Von 120 Hz bei Samsung ganz zu schweigen. Honor spendiert hier ein 60-Hz-Display.

Das Display des Honor View30 Pro ist beeindruckend, aber nicht spektakulär. / © AndroidPIT

Die FHD+-Auflösung ist dafür aber scharf und das Display kann 16,8 Millionen Farben wiedergeben. Ich werde noch einmal ausführlicher über die Leistung des Displays berichten, sobald wir die Möglichkeit hatten, das Smartphone ausgiebig zu testen.