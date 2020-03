Eingerollt: So haben wir ein faltbares Smartphone noch nie gesehen

TCL sagt, dass es mit der Entwicklung des weltweit ersten rollbaren Smartphone-Konzepts neue Wege gefunden hat, die Vorteile der flexiblen AMOLED-Display-Technologie zu nutzen. Mit einer Dicke von nur 9 Millimetern ist TCLs Vision nicht mit anderen flexiblen Displays vergleichbar, obwohl wir bei LG mit dem Signature OLED R schon ähnliches in der Fernsehsparte gesehen haben. Das aufrollbare AMOLED-Display von TCL verwendet interne Motoren, um den 6,75-Zoll-Bildschirm mit einem Knopfdruck auf eine 7,8-Zoll-Displaygröße zu erweitern.

Wir kennen die Idee, ein Smartphone in ein Tablet zu verwandeln und umgekehrt, bereits von namhaften und kleineren Herstellern, wie z.B. beim Samsung Galaxy Fold oder Royole Flexpai, und das TCL-Konzept umfasst unter den Verbesserungen der Benutzeroberfläche auch Split-Screen und Multi-Tasking in ähnlicher Weise. TCL sagt, dass das Gerät dank einer größeren Achse und einem gerollten Display keine Falten oder Knicke im Display hat, die man bei faltbaren Displays häufig findet. Wenn es nicht in Gebrauch ist, verbirgt eine motorgetriebene Schiebewand das flexible Display.

Der Hersteller gibt weiter an, er habe auch einen funktionierenden Prototyp eines Dreifach-Falt-Telefons, das beide Scharniertechnologien des Unternehmens – DragonHinge und ButterflyHinge – verwendet, um ein 10-Zoll-Tablett in ein 6,65-Zoll-Gerät mit einem Seitenverhältnis von 20,8:9 und einer 3K-Bildschirmauflösung zu falten. Es wäre das erste Tablet, bei dem zwei Scharniere und Klappen eingesetzt werden. Es zeichnet sich zudem durch einen mehrdimensionalen Glanz mit holografischem 3D-Finish aus:

Drei Mal gefaltet: TCLs Tablet-Konzept / © TCL

Die neuen Konzepte sind Teil des Entwicklungsprogramms des Unternehmens, das darauf ausgerichtet ist, das Know-how von TCL bei der Herstellung von Displays zusammen mit TCL-CSOT zu nutzen, das inzwischen mehr als drei Dutzend verschiedene Produktdesigns umfasst.

"Mit diesen neuesten Konzeptgeräten hat TCL deutlich gezeigt, dass es noch viel Raum für neue Ideen gibt, wenn es um flexible und faltbare Display-Technologien geht, und es ist entscheidend für uns, über den Tellerrand hinauszuschauen und mit Innovationen voranzugehen", sagte Shane Lee, General Manager, Global Product Center bei TCL Communication. "Diese neuen Formfaktoren nutzen Anzeige- und Scharniertechnologien, die bereits vollständig in unserem voll integrierten TCL-Ökosystem existieren, und ermöglichen es uns, die Zukunft der Entwicklung mobiler Geräte mit einem aggressiven Forschungs- und Entwicklungsprogramm neu zu gestalten."

Es gibt keine Preis- oder Verfügbarkeitsdetails für das rollbare Display-Smartphone-Konzept von TCL oder das dreifach gefaltete Tablet. Das Unternehmen war in der Regel bei der Preisgestaltung wettbewerbsfähig, wie wir bei der letztjährigen Plex gesehen haben. Preise für etwaige Falt-Technologien sind momentan eher extrem hoch. Ich wäre verblüfft, wenn TCL eines davon für weniger als 1.000 Euro auf den Markt bringen würde, aber wir werden sehen.

Findet Ihr das Konzept ansprechend oder sinnlos?