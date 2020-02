Galaxy S20 Ultra im Hands-on: (Un-)aufregend solide

Samsungs neue Flaggschiff-Smartphones sind da. Das Galaxy S20 Ultra macht seinem Namen zumindest auf dem Papier alle Ehre. Fünf Kameras mit insgesamt mehr als 200 Megapixel, 8K-Videoaufnahme und so viel Speicher und RAM wie ein ordentlicher Desktop-Rechner. Im Rahmen eines Preview-Events konnten wir bereits Hände an die neuen Galaxy S20-Modelle legen.

Samsung Galaxy S20 Ultra: Evolutionär

Samsung ist in der Zwickmühle. Auf der einen Seite attackieren chinesische Hersteller mit attraktiven Flaggschiff-Smartphones zu Budget-Preisen, gierig nach Marktanteilen. Auf der anderen Seite liefert man sich seit Jahren einen teuren Feature-Wettkampf mit Apple und Huawei. Da bleibt Samsung nicht viel Spielraum für allzu mutige Design-Änderungen bei seinen Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-S-Reihe.

Samsung Galaxy S20 Ultra, S20+ und S20 / © AndroidPIT

Während die Südkoreaner mit dem Galaxy Fold und kommenden Galaxy Flip schon den Grundstein für die faltbare Zukunft von Smartphones legen, bleibt man beim neuen Galaxy S20 Ultra zumindest rein äußerlich eher konservativ auf der sicheren Seite. Täuschen lassen sollte man sich vom vergleichsweise unaufregenden Design des Galaxy S20 Ultra aber nicht. Das komplett neue Quad-Kamera-System auf der Rückseite verrät Samsungs Ambitionen. Mit einer 108-Megapixel-Hauptkamera und der 48-Megapixel-Telephoto-Kamera mit bis zu 100x Hybrid-Zoom, gepaart mit einer Ultraweitwinkel- und einer „DepthVision“ getauften Time-of-Flight-Kamera, will Samsung wieder an die Spitze der Kamera-Rankings.

Das Quad-Kamera-System des S20 Ultra! / © AndroidPIT

Die Leistungsfähigkeit der Kameras in Kombination mit dem aktuellen Snapdragon 865 bzw. in Europa mit dem Exynos 990 demonstriert auch ein ganz besonderes Feature: 8K-Videoaufnahme. Um in den pixelgenauen Genuß solch riesiger Videos zu kommen, braucht man freilich einen kompatiblen 8K-Fernseher, idealerweise von Samsung versteht sich. Wer jetzt keinen 8K-Bildschirm zur Hand hat, kann sich aber auch die Freiheit zunutze machen, die Videos in dieser hohen Auflösung bieten. So soll man nachträglich den Bildausschnitt ändern können ohne große Qualitätseinbußen, vorausgesetzt natürlich das finale Video wird sowieso nur in 4K oder Full HD ausgespielt. Auch lassen sich dank „8K Video snap“-Funktion 33-Megapixel-Fotos aus den 8K-Videos generieren. Die ins Display per „Hole-Punch“ integrierte Selfie-Kamera des Ultra-Modells löst mit ganzen 40 Megapixel auf. Jene in den zwei kleineren Modellen bieten hingegen nur eine 10-Megapixel-Auflösung. Wie gut die Kameras der S20-Modelle tatsächlich und im Vergleich zueinander sind, können wir aber erst nach unserem ausführlichen Test sagen.

Ein ordentlicher Kamera-Buckel / © AndroidPIT

Was wir aber schon sagen können, ist, dass das 6,9 Zoll große Quad HD+ Dynamic AMOLED Display des Galaxy S20 Ultra mit seinen 511 ppi Pixeldichte und HDR10+ Zertifizierung beeindruckend ist. Wenig überraschend, schließlich baut Samsung mit die besten Displays der Branche – und unter anderem auch für Apples iPhone. Knackig scharf, strahlend hell, satte Farben und noch dünnere Ränder oben und unten als beim Vorgänger. Dafür kein unnötiges und benutzerunfreundliches „Wasserfall“-Display wie bei Huaweis Top-Modellen, das sich links und rechts am Gerät über die gesamten Seiten wölbt. Klar, ein bisschen fällt das Display seitlich schon ab, aber nicht übertrieben. Es gibt genügend Platz für gut platzierte Power- und Lautstärke-Tasten.

Ein sehr zurückhaltenes Edge-Display / © AndroidPIT

Apropos Platz: Erinnert sich noch jemand an damals, als Samsungs Note-Serie für „große Smartphones“ stand und die S-Serie für vergleichsweise kompakte Allrounder? Nun, das Galaxy S20 Ultra ist größer und schwerer als das aktuell größte Note-Modell. Dafür bekommt man einen gewaltigen 5.000-mAh-Akku im S20 Ultra. Den braucht es aber auch mit optionalem 5G (mmWave, Sub 6, TDD/FDD) an Bord.

Ein riesiger Akku in einem riesigen Smartphone / © AndroidPIT

In Sachen Performance kleckert Samsung auch nicht, sondern klotzt zwischen 12 und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher in das S20 Ultra, je nachdem ob man ein Modell mit 128 oder 256 bzw. 512 Gigabyte Speicherplatz wählt, jeweils per MicroSD um bis zu 1 Terabyte erweiterbar.

In Europa und ausgewählten Märkten sind alle S20-Modelle mit Samsungs eigenem Exynos 990 ausgestattet, in den USA kommt Qualcoms Achtkern-Prozessor vom Typ Snapdragon 865 zum Einsatz, zumindest in Europa und Amerika. Samsungs hauseigene Exynos-Chips sollen wenn überhaupt nur noch in Indien zum Einsatz kommen.

Ein fast randloses Display / © AndroidPIT

Unter dem Display verbirgt sich übrigens erneut ein Ultraschall-Fingerabdruck-Sensor, und eine einfache aber immer noch recht unsichere Gesichtserkennung über die Frontkamera ist auch verfügbar.

Samsung Galaxy S20 Ultra: technische Daten Samsung Galaxy S20 Ultra Display 6,9 Zoll, OLED

120 Hz Abmessungen 166,9 x 76,0 x 8,8 mm Gewicht 220 Gramm Betriebssystem Android 10 Prozessor Exynos 990 RAM / Speicher 12/16 GByte RAM

128/256/512 GByte Akku 5.000 mAh Kamera Rückkamera: 12 MP, F2.2, Ultra-wide

108 MP, F1.8, Wide.angle, OIS

48 MP, F3.5, Teleobjektiv, OIS

DepthVision (ToF)

Frontkamera: 40 MP, F2.2 Besonderheiten Space Zoom

Hybrid Optical Zoom 10X

Super Resolution Zoom 100X

IP68 Preis 1.349€ / 1.549€

Die Spezifikationen des Samsung Galaxy S20 Ultra können sich wirklich sehen lassen. Das Gehäuse-Design hingegen nicht. Keramikgehäuse war gestern, stattdessen gibt es nur noch hochglänzendes Gorilla Glass 6 rundherum. Keine besonderen Glanz- oder Farb-Effekte (es sei denn man zählt Fingerabdrücke dazu, die diese Gehäuse anziehen wie nichts anderes). Nur Cosmic Grey oder Cosmic Black stehen als Gehäusefarben beim Ultra zur Wahl. Die kleineren Modelle werden zumindest noch zusätzlich in Cloud Blue beziehungsweise Cloud Pink angeboten. Schade, aber die Kamera-Systeme stehen bei allen S20-Modellen so weit heraus, dass eine Schutzhülle sowieso fast Pflicht ist, wenn auch nur um das Rumgewackel auf dem Tisch zu unterbinden.

Nichtsdestotrotz freuen wir uns schon alle S20-Modelle in die Redaktion zu bekommen und ausgiebig zu testen.