Corona-Apps vs. Datenschutz: Minimal-invasiv zum Gemeinwohl

Um die Ausbreitung des neuen Corona-Virus besser nachzuvollziehen, sollen Smartphones oder Handydaten in die Datenerhebung einbezogen werden. Während in Deutschland die Telekom bereits Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut weiterleitet, arbeiten Österreich und Südkorea mit Apps und mit Daten von Freiwilligen. Auch in Deutschland gibt es bereits eine nicht-invasive und hilfreiche App, die Datenschutzfreunden gefallen wird.

Der Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes Klaus Müller erklärt: "Eine Anti-Corona-App kann [nur] helfen, wenn sie folgende fünf Bedingungen erfüllt: Sie muss freiwillig, geeignet, nötig, verhältnismäßig und zeitlich befristet sein." Damit wird die Gratwanderung dieser Apps gleich offensichtlich: Sie pendeln irgendwo zwischen unnötig-neugierig und unnütz-zurückhaltend.

Die App "Stopp Corona" (iOS, Android) des Österreichischen Roten Kreuz – die technisch überall funktionieren sollte – ist eine Art Social Network für Corona-Fälle; oder vielmehr für jene, die noch welche werden. Die zunächst gesunden Nutzer öffnen für die Vernetzung die App und halten die Geräte in räumlicher Nähe zueinander (zwei Meter werden reichen). Die Kopplung erfolgt via Bluetooth und Ultraschall. Die Profile werden dann anonym vernetzt.

Wird später einer der Nutzer krank, meldet er dies in der App. Diese kontaktiert dann automatisch die zuvor angetroffenen, anonymen Kontakte per Benachrichtigung. Diese können mit dieser Information den Arzt kontaktieren und der wird einen Test veranlassen – so die Theorie.

In der Praxis scheitert es dann daran, dass die Leute oft im Eifer des Gefechts nicht an die App denken. Und mit zu wenig Daten werden viele potenzielle Ansteckungen nicht rechtzeitig erkannt; das Virus verbreitet sich dann schneller. Daher feilen die App-Entwickler gerade daran, dass Bluetooth und Mikrofon im Hintergrund weiter arbeiten. Da das Handy damit im Prinzip zu einer Wanze wird, würde diese Funktion allerdings gegen geltendes Recht verstoßen. Ein Paradebeispiel also für den aktuellen Konflikt zwischen Gesundheit und Privatsphäre.

In Deutschland arbeiten das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut (HHI/Fraunhofer HHI) und das Robert-Koch-Institut (RKI) an praktisch der gleichen App (Süddeutsche).

Gegenentwurf Coronika, das Offline-Tagebuch für die noch-gesunde Mehrheit

Was passiert eigentlich, wenn jemand positiv auf COVID-19 getestet wurde? Nun, vor allem will das Gesundheitsamt wissen, mit wem Ihr in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hattet. Denn diese würden dann durch die Behörde kontaktiert werden, so dass sie alsbald selbst einen Test machen.

Die oben vorgestellte App wäre sicherlich eine gute Ergänzung. Denn nicht jeden Typen, mit dem man in Bus oder Wartezimmer sitzt, kennt man mit vollem Namen oder hat gar seine Telefonnummer zur Hand.

Um dennoch wenigstens ein paar Kontakte und Nummern im Falle eines Falles zur Hand zu haben, lohnt sich ein Blick auf die App Coronika. Die Düsseldorfer Agentur Kreativzirkel hat die App zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium entwickelt und kostenlos in zehn Sprachen im Play Store zur Verfügung gestellt – App Store soll folgen. Interessant hierbei ist ihr Privatsphäre-Fokus.

Coronika ist Euer Begegnungs-Tagebuch – für den Fall der Fälle. / © AndroidPIT

Das fällt gleich bei der Installation auf, denn die App benötigt null Berechtigungen. Ein Import von Adressbuch-Kontakten ist jedoch möglich; Coronika beteuert, diese Daten dann nicht an Dritte weiterzugeben. Auch die Orte werden nicht durch den Standortdienst des Smartphones erfasst, sondern Ihr tippt sie selbst ein. Vertippt Euch aber nicht! Zum Testzeitpunkt war ein nachträgliches Ändern der Tagebuch-Einträge nicht mehr möglich.

Euer so geführtes Tagebuch löscht automatisch Einträge, die älter als 30 Tage sind. Solltet Ihr eines Tages positiv auf Covid-19 getestet werden, könnt Ihr die Daten aus der App exportieren; diese Funktion war zum Testzeitpunkt ebenfalls noch mit dem Schriftzug "Kommt bald!" ausgegraut. Aber noch hat mein Tagebuch ohnehin erst sieben Einträge.

Bewegungsprofile direkt vom Provider?

Anstelle auf die Disziplin weniger Freiwilliger zu setzen, gibt es auch einen radikaleren Ansatz. Mobilfunk-Provider könnten Standort-Daten an Gesundheitsbehörden weitergeben. So ließe sich anhand der Bewegungsprofile feststellen, wo und wie sich der Virus voraussichtlich ausbreiten wird. Zu Simulationszwecken hat die Telekom bereits einen Satz anonymisierter Bewegungsprofile ans RKI weitergegeben. Der Bundesdatenschutzbeauftragte weist bei der Euphorie mancher Überwachungs-Freunde jedoch auf ein kleines Problem hin:

Alle Maßnahmen der Datenverarbeitung müssen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig seien. Bisher fehlt jeder Nachweis, dass die individuellen Standortdaten der Mobilfunkanbieter einen Beitrag leisten könnten, Kontaktpersonen zu ermitteln, dafür sind diese viel zu ungenau. — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) March 22, 2020

Echte Bewegungsprofile im Einklang mit dem Gebot der Freiwilligkeit der Probanden können also nur mit einer dedizierten App realisiert werden.

Dystopische Ausmaße wie in Südkorea, wo Gesichtserkennung und Kreditkarten-Transaktionen in die Verfolgung einbezogen und gegenseitige Denunziation per App gefördert wurde (smartcitiesworld.net), sind bei uns nicht zu erwarten. Denn weder reichen hierzulande die technischen Kapazitäten aus, noch gäbe es dafür eine rechtliche Grundlage (Tagesspiegel).

Die Crux bei der gefühlten Sicherheit …

In Korea war vor allem die App Co100 besonders beliebt. Diese zeigte in Echtzeit, wie viele Corona-Infizierte sich im Umkreis von 100 Metern aufhalten. Das half Nutzern unmittelbar dabei, das Risiko für sich selbst zu reduzieren. Die bislang für Europa geplanten Apps haben nicht diesen unmittelbaren Mehrwert. Sie locken somit nicht mit dem zusätzlichen Gefühl der Sicherheit.

Die hiesigen Apps zielen vielmehr darauf ab, dass Nutzer – zwar sich selbst auch – aber mehr noch sich gegenseitig schützen wollen. Sie setzen also eine ganz andere Form von Gemeinschaftsgeist voraus. Wenn wir diesen dann konsequent an den Tag legen, könnte ein ganz spannendes Kapitel der Telemedizin beginnen.