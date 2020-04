Apple iPhone 9: iOS-Beta deutet auf CarKey-Funktion hin

Bald schon soll Apple angeblich sein iPhone 9 – auch unter dem Namen iPhone SE2 bekannt – präsentieren. Bisherige Gerüchte wiesen darauf hin, dass der iPhone-SE-Nachfolger einen iPhone 8 Look erhält. Jetzt ist eine mögliche Funktion des iPhone 9 in der iOS 13.4.5 Beta entdeckt worden.

Glaubt man den Spekulation, die seit einiger Zeit kursieren, müssen wir nicht mehr allzu lange auf Apples iPhone 9 warten. Das Handy soll ein iPhone 11 im iPhone-8-Design sein und angeblich bereits im April veröffentlicht werden. Hinzu kommt eine neue Funktion, die 9to5Mac im Code der iOS 13.4.5 Beta entdeckt haben will.

Apple iPhone 9: Beta-Code weist auf CarKey-Funktion hin

Bereits in der iOS-Beta-Version 13.4 hatte Apple seine neue CarKey-Funktion integriert. Ab iOS 14 soll diese die iPhones in einen Autoschlüssel verwandeln. iPhone- und Apple-Watch-Nutzer hätten dadurch die Möglichkeit, ihren kompatiblen Wagen nicht nur auf- und abzuschließen sondern diesen ebenfalls – ganz ohne Autoschlüssel – zu starten. Wir hatten hierzu bereits in einem anderen Artikel berichtet:

9to5Mac konnte nun im im Quellcode der kürzlich erschienenen iOS 13.4.5 Beta einen Abschnitt entdecken, der darauf hindeutet, dass die Funktion im iPhone 9 enthalten sein soll. Interessant ist dabei, dass der Code darauf deuten lässt, dass "CarKey" nicht wie zuvor angenommen nur von iPhones mit Face ID unterstützt wird, sondern ebenfalls mit Touch ID genutzt werden kann. Es ist nämlich fraglich, ob das iPhone 9 mit Face ID kommt. Vielmehr erwarten Oldschool-Fans einen haptischen Home Button.

Daneben verweist der Code wohl auf die Nutzung der Express-Transit-Technologie, die Apple bereits im Ausland erfolgreich in Apple Pay integriert hat. Beispielsweise kommt sie im Nahverkehr zum Einsatz, um unkompliziert an U-Bahn-Stationen Fahrkarten zu zahlen. In CarKey integriert, könnte die Funktion das Auto also ohne biometrische Entsperrung und auch bei leerem iPhone-Akku aufschließen.

Apple iPhone 9: Welche Geräte bekommen die CarKey-Funktion

Neben den bereits erwähnten Funktionen wurde ein weiterer Code-Abschnitt gefunden, der zeigt, wann ein Gerät CarKey nicht unterstützt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass besonders ältere iPhone-Modelle ohne NFC-Chip auf diese neue Funktion verzichten müssen. Da BMW als erster Hersteller auch CarPlay anbot, ist es wahrscheinlich, dass auch die CarKey-Funktion exklusiv bei BMW zum Einsatz kommen wird.