OnePlus 8: Wie OnePlus über seinen Schatten sprang

Bereits am 14. April will OnePlus seine neue OnePlus 8-Serie vorstellen. Einige Dinge wissen wir bereits über die neue Smartphone-Reihe. So soll die Pro-Version neben einem verbauten Snapdragon 865 ebenfalls ein 120 Hz Display haben. Jetzt wurde ein weiteres Feature enthüllt, welches die Smartphones deutlich von ihren Vorgängern abhebt.

Mit seinen neuen Smartphones will OnePlus endgültig in die Oberliga aufsteigen und hierfür lässt sich der Hersteller einiges einfallen. So soll das Pro-Modell eine Bildwiederholrate von 120 Hz haben und somit gerade zum Zocken gut geeignet sein. Abgerundet werden die Modelle durch ein kräftiges Farbdesign, wie dem bereits bekannten Interstellar Glow. Jetzt leakt OnePlus selbst ein neues Feature der 8-Reihe und springt damit über seinen eigenen Schatten.

Erstes OnePlus Smartphone mit drahtloser Aufladung

Wirklich neu ist das Feature im Handy-Universum freilich nicht. Apples iPhone-11-Serie, Samsungs Galaxy-S20-Serie, ebenso Google Handys und viele mehr bieten Wireless Charge. Dennoch, für OnePlus ist der Schritt zum kabellosen Laden ein großer. So wird das OnePlus 8 das erste Smartphone des Herstellers sein, das diese Funktion erhalten wird.

Besonders daran ist, dass OnePlus bisher gegen die Nutzung von kabellosen Laden bei seinen Smartphones war. Noch auf dem MWC 2019 gab Pete Lau (OnePlus CEO) an, dass kabelloses Laden der Ladung per Kabel unterlegen sei. Dass das Unternehmen nun seine 8er-Reihe mit eben diesem Feature ausstattet, ist daher durchaus bemerkenswert. Bedenkt man aber den vermutlichen Preis von etwa 1.000 Euro, mit dem OnePlus preislich an die Markt-Größen heranrückt, war das Verbauen der neuen Funktion wohl auch durchaus notwendig.

Drahtlose Aufladung: Für das OnePlus 8 und für neuere Geräte

Dem Lieferumfang des OnePlus 8 soll ein Warp Charge 30 Wireless beiliegen, mit dem also folglich ein drahtloses Aufladen mit 30 Watt möglich sein wird. Im Vergleich würde das OnePlus 8 auf dem Papier somit deutlich schneller laden als das iPhone 11 per Schnellladekabel (18 W). Ob es dieses Ziel auch erreicht, bleibt in einem Test zu entscheiden.

For the first time ever, our industry-leading Warp Charge technology is going wireless on the #OnePlus8Series. — OnePlus (@oneplus) April 7, 2020

Einige Zeichen deuten darauf hin, dass OnePlus das kabellose Laden auch für spätere Produkte einführen wird. So gab das Unternehmen nicht spezifisch an, dass Warp Charge exklusiv für die OnePlus-8-Serie erhältlich ist. Daneben veröffentlichte OnePlus ein drahtloses Ladegerät, das vom Unternehmen allerdings nur als Skizze geteasert wurde. Wie weit die Entwicklung dieses Ladegerätes ist, und welche technischen Daten es mit sich bringt, kann daher noch nicht gesagt werden.

Am 14. April werden wir endlich einen Blick auf die neue OnePlus 8-Reihe werfen und uns selbst ein Bild von ihr machen können. Freut Ihr Euch schon auf die neuen Smartphones?

