So löscht Ihr Euren Zoom-Account

Es muss ja nicht immer gleich für die Arbeit sein. Auch wenn man sich mal mit einem Freund austauschen will, der nicht zwangsweise zwei Türen weiter wohnt, sind Video-Chat-Dienste mehr als praktisch. Denn der große Vorteil dieser Anwendungen ist das direkte Ansehen des Gesprächspartners. Und das ist doch sehr viel privater als per Telefonanruf. Leider sind nicht bei all diesen Diensten Eure Daten wirklich sicher aufgehoben. Wie Motherboard (Vice) rausfand, gab Zoom beispielsweise Mail-Adressen und Fotos an Unbekannte weiter. Wollt Ihr Euch vor diesem Datenleck schützen und Euer Zoom-Konto loswerden, zeigen wir Euch wie das geht.

Zoom und weg: So könnt Ihr den Zoom-Account löschen

Natürlich hat das Unternehmen schon etwas gegen das Leck getan. Wer sein Zoom-Konto trotzdem löschen will, der geht so vor:

Löschen per PC:

Geht auf die Zoom Webseite (zoom.us/de) und meldet Euch dort in Eurem Account an.

Auf der linken Seite Eures Profils findet Ihr den Bereich Admin. Geht auf den Bereich Kontoverwaltung und klickt dann auf den Punkt Kontoprofil.

Klickt auf Konto kündigen.

Bestätigt die Kündigung im eingeblendeten Fenster mit Ja und Euer Konto ist gelöscht.

Das Löschen per Smartphone gelingt auf ähnliche Weise. Hier findet Ihr den Konto-Bereich allerdings erst, wenn Ihr etwas weiter nach unten scrollt unter Konto. Tippt dann auf Konto kündigen und bestätigt. Schon ist das Konto aus Eurem Leben verschwunden.

Mit ein paar Klicks seid Ihr Zoom auch schon los. / © AndroidPit

Zum Glück ist Zoom nicht der einzige Video-Chat-Anbieter. Viele Apps und Dienste geifern um Eure Aufmerksamkeit, sodass Ihr Euch aus einer Vielzahl an Angeboten das beste und sicherste für Euch aussuchen könnt. Eine kleine Auswahl hat Euch Antoine in seinem Video-Chat-Test zusammengestellt:

Seid Ihr noch bei Zoom oder seid Ihr bereits auf eine andere Video-Chat-Platform gewechselt? Welche Dienste und Apps nutzt Ihr für ausgiebiges Video-Chatten am liebsten?