Samsung muss nahtlose Android-Updates anbieten

Wer kennt’s nicht: Wenn mal ein neues Android-Update verfügbar ist, muss man die Installation an seinen Tagesablauf anpassen. Die Wenigsten installieren ein Update wohl sofort nach Erscheinen, meistens eignen sich die Abendstunden oder die Nacht dafür. Denn während eines Android-Updates können Smartphones von Huawei, Samsung und Co. für einige Zeit nicht mehr verwendet werden. Und so passiert es, dass man ein wichtiges Sicherheitsupdate womöglich Tagelang vor sich hin schiebt. Google hatte bereits mit Android 7 eine Lösung bereitgestellt: Seamless Updates.

Smartphones mit zwei System-Partitionen sind kompatibel mit Google Seamless Updates. Sogenannte Virtual A/B-Smartphones von Google, Asus, Motorola oder OnePlus unterstützen das auch. Die beiden Großen am Markt, Samsung und Huawei, nicht. Erst vor einer Woche haben die Kollegen von Androidpolice in einem Kommentar die Frage gestellt "Warum unterstützen Samsung-Smartphones im Jahr 2020 Seamless Updates von Android immer noch nicht?" Nun scheinen sie eine rasche Antwort erhalten zu haben. Denn Google will Hersteller dazu verpflichten die Hintergrundaktualisierunen anzubieten.

Ohne Seamless Update keine Google-Dienste

Das berichtet Sammobile und bezieht auf eine Änderungen in der Google Vendor Test Suite (VTS). Demnach werden Hintergrundaktualisierungen mit dem Rollout von Android 11 verpflichtend. Google implementiert ein Testverfahren, das virtuelle A/B-Partitionen in Smartphones erkennen kann. Bietet die Hardware keine virtuelle A/B-Partition, schlägt Googles VTS fehl und es können keine Google Mobile Services (GMS) installiert werden. Aufgrund der Tatsache, dass sieben von zehn Android-Nutzern ohne Google-Dienste auf ein neues Smartphone verzichten würden, bleibt Herstellern wie Samsung also nichts anderes übrig, als in ihren Geräten virtuelle A/B-Partitionen für Seamless Updates bereitzustellen.

Wer ein aktuelles Samsung-Smartphone besitzt, das zudem Aussicht auf ein Android-11-Update hat, sollte sich jedoch nicht zu früh freuen. Berichten zufolge werden Hintergrundaktualisierungen erst bei kommenden Smartphone-Generationen für Hersteller verpflichtend, in Samsungs Fall also erst beim Galaxy S30/S21.

Das Feature bringt nicht nur deutlich mehr Komfort und Sicherheit durch schnelle Installationen von Google-Sicherheitspatches mit sich. Auch auf dem Gerät befindliche Daten können nicht mehr so leicht durch ein kaputtes Update verlorengehen, da immer eine Extra-Partition mit der vorherigen Version als Reserve dient. Darauf basiert das gesamte Prinzip: Während der Nutzer sein Smartphone trotz Veränderungen am Grundsystem weiterhin benutzen kann, wird auf der zweiten virtuellen Partition das Android-Update durchgeführt. Nach erfolgreicher Installation startet der Nutzer neu und landet binnen weniger Sekunden im aktuellen System.

Mit dieser App könnt Ihr prüfen, ob Euer Smartphone A/B-Updates bietet. Ist Euer Gerät schon dabei? Hinterlasst einen Kommentar mit Eurem Modell und diskutiert mit uns..