Die neue Corona-App des RKI könnte baldige Freiheit bedeuten

Wir möchten Euch an dieser Stelle auf die offizielle Corona-App des Robert-Koch-Instituts hinweisen, die heute für iOS- und Android erschienen ist. Wer eine Smartwatch oder einen Fitnesstracker besitzt, kann die App nutzen und damit einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft zur Bekämpfung des Coronavirus leisten.

Das RKI hat heute die Android- und iOS-App namens Corona Datenspende ausgerollt. Nutzer der App spenden pseudonymisiert Angaben zum Geschlecht, Alter, Gewicht, Körpergröße und – besonders wichtig – Vitalwerte und Aktivitätsdaten. Denn die App erfordert eine Smartwatch oder einen Fitnesstracker, der je nach Modell Zugriff auf das Schlafverhalten, Herzfrequenz, Puls oder Körpertemperatur fordert.

So sieht die Corona-Datenspende-App auf dem Handy aus. / © Robert-Koch-Institut / AndroidPIT

Laut RKI sei die Datenspende eine wichtige Hilfe, um die Ausbreitung des Coronavirus besser zu verstehen. Das RKI erklärt:

Die Algorithmen hinter der Corona-Datenspende erkennen Symptome, die unter anderem mit einer Coronavirus-Infektion in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören etwa ein erhöhter Ruhepuls und ein verändertes Schlaf- und Aktivitätsverhalten. Die gespendeten Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Nach sorgfältiger Aufbereitung fließen die Daten in eine Karte, die die Verbreitung von möglicherweise infizierten Personen bis auf die Ebene der Postleitzahl visuell darstellt. Diese Karte soll regelmäßig aktualisiert und auf dieser Webseite veröffentlicht werden.

Das RKI weist deutlich daraufhin, dass die App kein Corona-Testverfahren darstellt, sondern lediglich weitere wichtige Anhaltspunkte liefert. Wer Daten spenden möchte, sollte sein Wearable Tag- und Nacht und auch bei Aktivitäten in- und außerhalb der Wohnung tragen.

Folgende Anbieter sind kompatibel mit der RKI-App:

Fitbit

Garmin

Polar

AppleHealth (Apple Watch)

Withings

GoogleFit

Datenschutz: Eine wichtige Frage

Eric hat bereits ausführlich über Coronavirus und Datenschutz berichtet. Das Robert-Koch-Institut betont in seiner Datenschutzerklärung, dass die Daten ohne mögliche Personenzuordnung an das Institut übertragen würden. Hierzu wird jedem Nutzer ein Pseudonym zugeordnet, damit läuft die Übermittlung der Daten nicht anonym, sondern pseudonym. Das Robert-Koch-Institut habe zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf Name und Anschrift des App-Nutzers. Das RKI erhält jedoch alle Daten, die Nutzer ohnehin schon innerhalb der entsprechenden Fitness-App hinterlegt haben, dazu zählen etwa soziodemografische Daten wie Alter oder Gewicht. Neben Vitalwerte werden auch Aktivitätsdaten erfasst, zum Beispiel Sporteinheiten, Ruhephasen, usw. In dieser Tabelle könnt Ihr sehen, welche Daten die jeweilige Plattform dem RKI liefert.

Nutzer der Apple Health liefern also vergleichsweise weniger Daten, während Nokia-Withings zahlreiche Daten liefert – je nach Hardware. Das RKI kombiniert alle verfügbaren Daten und wertet diese mithilfe eines entwickelten Algorithmus aus. Das ist keine Neuheit: Bereits in den USA liefen etwaige Tests zur Verbreitung der Grippe. (Studie)

Das RKI erhofft sich durch die Datenspenden, die Ausbreitung des Coronavirus besser zu verstehen. Es ist denkbar, dass etwaige Modelle dazu beitragen dass der aktuelle Lockdown früher aufgehoben werden kann und Viren-Hotspots frühzeitig erkannt werden.

Wir warten aktuell noch auf eine Stellungnahme zur Quellenoffenheit und Sourcecode der App, um weitere Angaben zum Datenschutz machen können. Die App wurde in Kooperation mit der mHealth Pioneers GmbH umgesetzt. Diese verwendet in anderen Produkten Tokens, die Personen zugeordnet werden.