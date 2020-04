Motorola Razr geht in den Vorverkauf – Rabatt für o2-Kunden

Lange war es ruhig um das neue Falthandy der Lenovo-Tochter Motorola. Nach einem ersten Hype um die Neuauflage des kultigen Razr der 2000er kam die Ernüchterung dank zahlreicher Reviews. Treue Fans kündigten in sozialen Netzen an, das Handy trotzdem zu kaufen. Das ist ab sofort in Deutschland zum Preis von 1.600 Euro möglich, wie Motorola in seiner Pressemitteilung schreibt.

Exklusive Vertriebspartner für das Razr sind der Mobilfunkprovider o2 und Elektrohändler MediaMarktSaturn. Die Vorbestellung ist ab dem 2. April möglich *. Ausgeliefert werden soll das faltbare Smartphone am 16. April. Eine Vergünstigung erhalten Bestandskunden von o2: Für sie steht das Motorola Razr 2019 zum Preis von 1499,99 Euro bereit. Die Aktion ist nur im Vorbesteller-Zeitraum, also vermutlich vom 2. April bis zum 15. April, gültig.

Optisch macht das Motorola Razr wirklich eine gute Figur. / © AndroidPIT

Motorola Razr: 1.600 Euro für empfindliche Technik

Das neue Smartphone wurde von vielen Fans sehnsüchtig erwartet. In unserem Razr-Hands-On hat das Testgerät eine ausgesprochen gute Figur gemacht. Ausführliche Tests haben Anfang dieses Jahres jedoch gezeigt, dass die neue Smartphone-Gattung mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. So geht dem Klappmechanismus bereits nach gut 27.000 Faltvorgängen die Puste aus. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Fold hatte den Falt-Test mit 100.000 Klappvorgängen überstanden.

Und auch sonst musste das teure Falthandy bereits viel Kritik einstecken. Denn für den hohen Preis bekommen Käufer ein sehr empfindliches Display geliefert. Motorola selbst hatte in einem YouTube-Video vor Display-Schäden gewarnt. Zudem ist es schier unmöglich, das Razr zu reparieren, wie ein Teardown des Smartphones eindrücklich zeigt. Wie gut sich das Motorola Razr hierzulande trotz allem verkauft, wird sich zeigen.