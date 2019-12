Motorola Razr im ersten Hands-on: So muss ein faltbares Smartphone sein

Satte vier Jahre hat Motorola an dem neuen Razr gearbeitet. Unzählige Designprotoytpen, Formfaktoren und Ausstattungsvarianten wurden dabei ausprobiert und auch Nutzern vorgelegt. Dabei hat Motorola festgestellt, dass die Mehrheit der Nutzer kein Falt-Smartphone bevorzugt, das zusammgeklappt schon groß ist und im ausgeklappten Zustand noch größer wird. Stattdessen wollten die Motorola-Probanden zum überwiegenden Teil ein großes Smartphone haben, das bei nicht Nutzung kompakt ist. Am besten sollte es auch leicht in die Hemd- oder Hosentasche passen. Aus diesen Gründen folgten die Motorola Designer dem gewohnten Faltprinzip des originalen Razr Klapphandys.

Beim Design wollte Motorola so dicht an dem Original bleiben wie möglich und ein sehr dünnes Smartphone im ausgeklappten Zustand erschaffen. Optisch sollte es ebenfalls die Stilelement vom Original erhalten. Alles beim neuen Motorola Razr musste sich also dem Design unterwerfen und stellte die Ingenieure vor einige Herausforderungen. Zum Glück konnte Motorola beim Faltmechanismus auf die Ingenieure von Lenovo zurückgreifen. Der chinesische Mutterkonzern hat mit platzsparenden Gelenken für Notebooks und 2-in-1-Geräten schon viele Erfahrungen gesammelt und auch in Sachen flexible und faltbare Displays hat Lenovo mit dem X1 ein Notebook gezeigt, dass beides beinhaltet.

Auf dem zweiten Display werden Benachrichtigungen angezeigt. / © AndroidPIT

Damit man das Razr nicht bei jeder kleinsten Benachrichtigung öffnen - und so das Scharnier bemühen und verschleißen - muss, sitzt beim Motorola Razr auf der Außenseite ein kleines, 2,7 Zoll großes OLED-Display. Auf diesem werden aber nicht nur Benachrichtigungen und die Statusleiste angezeigt, sondern das Display fungiert auch als Sucher bei Selfies oder als Animateur, wenn man Fotos von Freunden knipsen will. Animateur? Ja wirklich! Sobald Ihr mit dem Motorola Razr im aufgeklappten Zustand Fotos schießen wollt, dann erscheinen Smilies auf dem kleinen Außendisplay neben der Kamera. Kleine Kinder schauen sicherlich so besser in die Richtung der Kamera und Erwachsene lächeln dann ggf. auch natürlicher, oder?

Wenn man Fotos schießt kann das zweite Display auch einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. / © AndroidPIT

Das Retro-Design des Motorola Razr ist überall zusehen, die Schwünge am oberen Rahmen, die breite und wulstige untere Teil des Razr Gehäuses, in dem nun ein moderner USB-Typ-C Anschluss und ein Fingerabdrucksensor sitzt. Letzterer ist vor allem für kontaktloses Bezahlen praktisch, da man so das Razr nicht aufklappen muss um eine Zahlung zu autorisieren.