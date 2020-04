Nicht schon wieder: Versaut Apple OnePlus den Handy-Launch?

Am 14. April will OnePlus um 17 Uhr per Live Event seine neue OnePlus 8-Serie präsentieren. Auftrumpfen will das Unternehmen nicht nur mit einer High-End-Ausstattung und 120 Hz-Display, sondern auch mit 5G-Modem und spannender Farbauswahl. Diese Ambitionen scheint Apple nun durchkreuzen zu wollen – und das nicht zum ersten Mal.