Sonys neue Kopfhörer sollen gut klingen und sind auch noch günstig

Die neuen Truly-Wireless-Kopfhörer von Sony sind vergleichsweise günstig zu haben: Rund 130 Dollar sollen die WF-XB700 kosten – im April gehen sie in den USA in den Vorverkauf. Das "XB" im Namen steht dabei für "Extra Bass". Bemerkbar macht sich das in Form eines besonders "kräftigen, druckvollen Low-End-Sounds", wie Sony auf der Produktseite bewirbt. Die In-Ear-Kopfhörer bieten mit einer Aufladung neun Stunden Spielzeit. In Kombination mit kabelgebundenem Ladecase sollen sie insgesamt 18 Stunden laufen. Interessant ist die Quick-Charge-Fähigkeit des Cases: In zehn Minuten kann Strom für bis zu 60 Minuten Spielzeit geladen werden.