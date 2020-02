Motorola Razr (2019): Das muss besser klappen

Als ob die Faltbarkeit nicht schon schlimm genug wären, ist der Mechanismus auch noch laut. So teilte Max Weinbach (von XDA Developers) ein Video auf Twitter, in welchem er ein Razr-Smartphone während des Faltvorgangs aufnahm:

This is the sound of the hinge on the Razr folding. It doesn’t sound good. The hinge also feels flimsy and cheap for a $1500 phone. The rep at this store said she was afraid to use it. pic.twitter.com/dCXZNlCF0P