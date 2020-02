Play-Store-Alternative: Huawei findet Alliierte gegen Google

Wie die Nachrichtenagentur Reuters gestern Abend exklusiv berichtete, haben sich die chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei, Xiaomi, Oppo und Vivo zusammengeschlossen, um eine Plattform für Entwickler bereitzustellen, mit deren Hilfe Apps in allen Stores der Marken gleichzeitig angeboten werden können. Dafür gründeten die Unternehmen die “Global Developer Service Alliance” (GDSA), die bereits ab März für Entwickler von Apps und Anwendungen verfügbar sein soll.

Damit greifen die chinesischen Hersteller das Monopol von Google weiter an. Vor allem für Entwickler von Apps könnte das Angebot sehr attraktiv sein. Sie wären in der Lage ihre Produkte zeitgleich auf Smartphones unterschiedlicher Hersteller anzubieten, was zu einer größeren Reichweite führt. Dabei ist die Plattform allerdings nicht als “Neuer App Store” zu verstehen. Vielmehr soll die gegründete GDSA es Entwicklern ermöglichen, ihre Apps für unterschiedliche App Stores auszurollen, etwa der Huawei App Gallery, die sich ebenfalls momentan im Umschwung befindet. Huawei soll laut Berichten ebenfalls bereits auf Entwickler zugegangen sein, um ihre Anwendungen im eigenen App Store anzubieten.

Die Webseite der GDSA ist bereits online verfügbar und beinhaltet drei Basis-Anleitungen für App-Entwickler. Auf der Webseite schreibt die GDSA über sich selbst:

Die Global Developer Service Alliance (GDSA) hat sich zum Ziel gesetzt, globalen Entwicklern Dienste aus einer Hand bereitzustellen, darunter Content-Verteilung, Entwicklungsunterstützung, Marketing, Markenwerbung und Monetarisierung des Datenverkehrs. Diese Dienste helfen Entwicklern, ihre Markenbekanntheit zu verbessern und eine große Anzahl von qualitativ hochwertigen Benutzern zu erreichen. - GDSA.com

In welchen Ländern Entwickler Zugriff auf die Plattform haben werden, ist nicht ganz klar. “Neun Länder und Regionen wie Indien, Indonesien, Russland und Malaysia” erwähnt die Vereinigung auf seiner Webseite. Obwohl recht deutlich wird, dass die vier Smartphone-Hersteller Google Konkurrenz machen könnten, äußert sich ein Xiaomi-Sprecher gegenüber Reuters zurückhaltend: “Die Allianz ist nicht dazu gedacht, Google herauszufordern”. Huawei gab bislang kein Statement ab, auf Nachfrage lehnte Huawei eine Aussage ab. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Konzern mit TomTom einen starken Partner für die Entwicklung einer Google-Maps-Alternative ins Boot geholt hat.