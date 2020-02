Xiaomi kommt nach Deutschland: Erster Mi Store eröffnet im Frühjahr

Nachdem die chinesischen Tech-Marke Xiaomi in den vergangenen Monaten viel Arbeit in die Expansion auf dem europäischen Markt gesteckt hat, dürfen sich endlich auch deutsche Xiaomi-Fans auf den ersten Mi Store freuen. In Europa mischt der Hersteller bereits seit einiger Zeit den stationären Handel in Frankreich, Spanien oder Italien auf.

Erst im August vergangenen Jahres hatte Xiaomi in Deutschland einen Online-Store gelauncht, in dem Deutsche Kunden Smartphones, Fitnessbänder und andere smarte Geräte ohne Import-Stress erwerben können. Nun folgt ein lokaler Mi Store. Wie das Unternehmen gestern Abend bekannt gab, soll der erste Xiaomi Mi Store in Düsseldorf eröffnet werden.

Q2 2020 eröffnen wir unseren ersten Deutschen Mi-Store in Düsseldorf!

Wen treffen wir alles bei der Eröffnung? pic.twitter.com/WEymYLKeUB — Xiaomi Deutschland (@XiaomiDE) February 6, 2020

Zwischen April und Juni soll Xiaomi demnach seine Pforten öffnen und sein Produktportfolio zum Anfassen, Ausprobieren und Mitnehmen präsentieren. Welche Produkte im Mi Store in Düsseldorf erhältlich sein werden, ist noch nicht klar. Top-Smartphones und Produkte, die auf dem hiesigen Markt gefragt sind, werden wohl aber auf jeden Fall dabei sein. Dazu gehören neben Smartphones auch Fitnesstracker wie das Mi Band.

Während die Auswahl im deutschen Online-Shop noch recht übersichtlich ist – Xiaomi bietet hier lediglich Smartphones, das Mi Band und Koffer an – könnte es dann endlich so weit sein, dass wir Saugroboter oder Walking Pads (kleine, mobile Laufbänder) nicht mehr aufwendig und teuer nach Deutschland importieren müssen. Ob Xiaomi in Düsseldorf auch seine E-Bikes und E-Roller anbieten kann, wäre wünschenswert, ist aber aufgrund der strikten gesetzlichen Vorschriften eher unwahrscheinlich. Die Produkte müssten erst an den deutschen Markt angepasst werden.

Ob im Laufe des Jahres neben Düsseldorf weitere Xioami-Mi-Store-Standorte folgen werden, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Auch der genau Standort in Düsseldorf ist noch nicht offiziell kommuniziert worden. Ein Platz auf oder in der Nähe der Königsallee ist aber wahrscheinlich.

Wir sind gespannt, ob auch das neue Xiaomi Mi 10 Pro zügig im Store verfügbar sein wird. Das neue Top-Modell soll in Kürze in China vorgestellt werden.