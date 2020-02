Mate Xs: Huaweis neues Falt-Smartphone ist da

Erst Samsung, jetzt Huawei: Ein neues faltbares Smartphones wurde heute im Rahmen eines Vorstellungsevents in Barcelona vorgestellt. Das Huawei Mate Xs kommt mit besserem Prozessor. Die restlichen Veränderungen im direkten Vergleich zum Vorgänger, der erst vor einem Jahr vorgestellt wurde, sind überschaubar.

Huawei hat trotz MWC-Absage in Barcelona ein Presse-Event veranstaltet, auf dem einige neue Produkte vorgestellt wurden. Darunter die verbesserte Version des 2019 vorgestellten Huawei Mate X. Das neue Foldable des chinesischen Herstellers kommt mit leichten Verbesserungen daher. So setzt Huawei mit dem Kirin 990 auf die neueste Prozessor-Generation mit 5G-Unterstützung. Der Octa-Core-Prozessor taktet bis zu 2,86 GHz. Ihm steht die Grafikeinheit Mali G7 mit 16 Kernen zur Seite. Wie beim Mate X kommen intern 512 GB Speicher zum Einsatz, der via Huawei Nano Memory Speicherkarte um bis zu 256 GB erweitert werden kann. 8 GB RAM sollen für flüssiges Multitasking und Freude beim Zocken sorgen.

Das Huawei Mate Xs ist da./ © Huawei

Die Kamera hat Huawei verbessert: Statt Dreifach-Kamera sind auf der Rückseite des faltbaren Smartphones nun vier Sensoren untergebracht. Dem Triple-Setup aus dem Mate X gesellt sich ein 3D-Tiefensensor hinzu. Somit kommt das Mate Xs auf ein Kamera-Setup folgender Konstellation:

40 MP Hauptkamera (Weitwinkel, f/1,8)

16 MP Ultra-Weitwinkel (f/2,2)

8 MP Tele-Objektiv (f/2,4)

3D-Tiefensensor-Kamera

Ein 30-facher Hybridzoom ist laut Huawei ebenfalls an Bord. Der Akku ist ebenfalls gleich geblieben: 4.500 mAh passen in die Batteriezelle des Mate Xs. Im ausgeklappten Zustand bietet das Mate Xs ebenfalls ein 8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.480 x 2.200 Pixel. Zusammengeklappt entstehen zwei Bildschirme mit je 6,6 Zoll (2.400 x 1.148 Pixel) an der Front und 6,38 Zoll (2.480 x 829 Pixel) auf der Rückseite.

Huawei verbessert den Faltmechanismus

Nachdem der Hype um biegsame Smartphones im vergangenen Jahr aufgrund von zahlreichen schwerwiegenden Problemen mit Dispaly und Faltmechnismus stark ausgebremst wurde, hat Huawei beim Mate Xs einige Fehler behoben. So soll nun ein neuer Faltmechanismus namens "Falcon Wing" für Stabilität und lange Lebensdauer sorgen. Im Inneren des Scharniers seien demnach mehr als einhundert perfekt ineinandergreifende Teile verbaut worden. "Das Scharnier wird aus Flüssigmetall auf Zirkonium-Basis gefertigt, was die Bestandteile strapazierfähiger und das Falten einfacher macht", schreibt Huawei in seiner offiziellen Pressemitteilung.

Im ausgeklappten Zustand ist das Mate Xs ein 8-Zoll-Tablet. / © Huawei

Außerdem hat das chinesische Unternehmen laut eigenen Aussagen ein neuartiges Kühlsystem entwickelt, das eine Überhitzung des Prozessors vermeiden soll. "Flexible Graphen mit mikroskopisch kleinen Spalten ermöglichen eine gleichmäßige und effektive Kühlung über die gesamte Fläche." Wir werden uns im ausführlichen Test alle Neuerungen des Huawei Mate Xs ansehen.

Das Huawei Mate Xs soll ab Mitte März in den Handel kommen. Huawei liefert eine Faltschutzhülle mit. Es wird 2.500 Euro kosten.

Mehr zum Thema: