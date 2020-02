Huawei Mate Xs im zweiten ersten Hands-on-Test

Im vergangenem Jahr stahl Huawei mit dem Mate X, einem Faltsmartphone, dessen Display außen um das Smartphone gefaltet wurde, allen anderen Herstellern auf dem Mobile World Congress die Show. Nur wurde das Huawei Mate X in China verkauft. Jetzt soll mit der zweiten Generation, dem Huawei Mate Xs , auch die internationalen Märkte bedient werden. Ob das Huawei Mate Xs trotz fehlender Google Dienste die faltbare Konkurrenz in die Tasche stecken kann, finden wir für euch in diesem ersten Test heraus.

Ist das Huawei Mate Xs eingeschaltet und das Display aktiviert, dann ist es selbstverständlich der Star. Schon im zusammengeklappten Zustand ist das 6.6 Zoll messende AMOLED-Panel mit schmalen Displayrändern ein Hingucker. Aber den wirklichen WOW-Effekt löst es selbstverständlich erst aus, wenn es zu vollen 8 Zoll auseinander gefaltet wurde. Wie schon zuvor angemerkt, hat Huawei durch das nach außen legen des Display keinen Problem mit einer Pfalz. Beim täglichen wischen über das Display fährt man also nicht in eine Mulde, oder wenn das Licht ungünstig fällt, sieht man auch keine Lichtkante im Display.

Huawei Mate Xs: Software

In Sachen Software muss man das Huawei Smartphone aus zwei Blickwinkeln betrachten. Das Betriebssystem Android an sich ist Open Source. Huawei darf es weiterhin nutzen und verstößt dabei nicht gegen das US-Handelsembargo. Was Huawei ausgleichen, oder wenn man das mit Huaweis Worten umschreiben will, eine Alternative schaffen muss, sind die Google Dienste und eine App-Ökosystem. Hier setzt Huawei auf HMS, Huaweis Mobile Services, und der eignen AppGallery. Beides muss Huawei nicht neu erfinden, sondern muss das System, was im eigenen Heimatland über Jahre erprobt wurde, internationalisiert werden. Selbstverständlich werden hier verstärkt auf lokale Teams gesetzt, die in direktem Kontakt mit App-Entwicklern stehen und diesen bei der Portierung zur Seite stehen.

Es gibt Wege und Mittel um beliebte Apps doch noch zu installieren :). / © AndroidPIT

Huawei ist aber selbstverständlich auch bewusst, dass es ohne einige App und Dienste-Giganten nicht geht, Stichwort Facebook und WhatsApp. Vorläufig gibt es hierzu noch den Umweg über einen APK Download der jeweiligen Herstellerseiten, aber man hatte uns im Rahmen des Hands-on-Events in Berlin darauf hingewiesen dass Huawei hier mit Hochdruck daraufhin arbeitet, diesen Umweg bis zum P40-Launch am 26. März in Paris abzuschaffen. Wenn das gelingt, dann sind tatsächlich Huawei Mobile Services inklusive AppGallery als Alternative zu Googles Diensten anzusehen.