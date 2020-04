Cloud Gaming: Amazon will eigene Spieleplattform starten

Es gibt bereits vereinzelte Anbieter auf dem Cloud-Gaming-Markt. Die Chancen stehen gut, dass wir dieses Jahr einen neuen Mitspieler auf dem Feld zu sehen bekommen. Denn mit seinem Cloud-Gaming Projekt Tempo will nun Amazon die Konkurrenz aufmischen und wirft seinen Fehdehandschuh in den Ring.

Google hat Google Stadia und natürlich dürfen wir nicht Nvidia GeForce Now vergessen. Game-Streaming-Dienste sind noch relativ neu und der quasi jungfräuliche Markt zieht immer mehr Anbieter an, sodass Nutzer sich unter verschiedenen Angeboten ihre Platform aussuchen können. Kein Wunder also, dass auch Amazon hier sein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Der Onlinehändler will mit dem sogenannten Project Tempo eine eigene Spieleplattform anbieten.

Project Tempo: Das könnte Amazon bei seinem Streaming-Dienst helfen

Der Markt der Game-Streaming-Dienste ist noch ein neues und recht offenes Feld, in das nun auch Amazon einsteigen möchte. Konkurrenz bekommt das Unternehmen von Anbietern wie Google und Nvidia, die allerdings auch erst noch mit guten Angeboten punkten müssen, um sich langfristig zu etablieren. Der Kampf um die Rolle als Platzhirsch scheint also noch offen zu sein.

Amazons Vorteil gegenüber den anderen Mitspielern ist die vorhandene Erfahrung im Produktions- und im Streamingbereich, die in eine neue Spieleplattform einfließen könnte. Daneben kann das Unternehmen auf Amazon Prime und nicht zuletzt ebenfalls auf Twitch setzen, das zu den größten Streaming-Spieleplattformen gezählt werden kann. Von Seiten des Know-Hows und der Plattform-Unterstützung sollte Amazon hier, wenn das Unternehmen alles richtig macht, also nichts im Wege stehen. Wie gut das Angebot letztendlich aber wird, bleibt bis zu der Einführung der Plattform noch abzuwarten.

Project Tempo: Wann könnte Amazon seine Plattform starten

Möglicherweise müssen sich Spieler allerdings nicht mehr all zu lange in Geduld üben. So soll der New York Times zufolge Amazon unter dem Codenamen Project Tempo eine vollwertige Plattform für Cloudgaming erarbeiten. Gerüchten zufolge sei die Plattform entweder Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr bereit für den Marktstart.

Bisher ist allerdings die Rede von einer "frühen Version" und davon, dass Amazon an einigen Spieltiteln (auch für Twitch) arbeitet. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Amazon nach einer ersten Veröffentlichung die Plattform weiter ausbauen wird, um den Spielern entgegen zu kommen.