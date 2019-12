Kontakte, Daten und mehr vom alten aufs neue Smartphone übertragen

Richtet auf Eurem Apple-Gerät dasselbe Google-Konto ein, das Ihr auch auf dem Android-Handy benutzen werdet. Wählt in der App Einstellungen bei Passwörter & Accounts einfach Google aus und meldet Euch an.

Als Alternative könnt Ihr Euch auch auf Apple verlassen. Denn Apple hat im Play Store die App Move to iOS veröffentlicht. Ist diese auf Eurem Android-Smartphone installiert und gestartet, könnt Ihr auf Eurem neuen iPhone (oder iPad) den Import der Daten starten. Move to iOS überträgt Kontakte, SMS-Nachrichten, Fotos und Videos, Bookmarks, E-Mail-Accounts und Kalender. Da der Transfer über ein eigens erstelltes WLAN-Netzwerk erfolgt und mit einem PIN-Code abgesichert ist, erfolgt die Übertragung zügig.

Um die Kontakte einzelner Google-Konten anzuzeigen oder auszublenden, könnt Ihr die Konten in der Adressbuch-App später einzeln ab- und anschalten. Geht dazu in der Telefon-App in den Kontakte-Reiter und tippt dort auf Gruppen.

Wenn Ihr Eure Kontakte wie im oberen Schritt beschrieben mit Eurem Google-Konto synchronisiert habt, ist es denkbar einfach, sie auch auf Euer iPhone oder das iPad zu übertragen. Geht dazu einfach in die Einstellungen. Dort findet Ihr im Eintrag zu Passwörter & Accounts die Möglichkeit, ein Google-Konto hinzuzufügen. Synchronisiert Ihr Euer Google-Konto, sind nach kurzer Zeit Eure Google-Kontakte in Eurem Adressbuch zu sehen.

Der Smartphone-Hersteller OnePlus hat wie so viele eine eigene Software-Lösung, die das Umziehen auf ein neues Smartphone einfacher gestalten soll. Dabei muss die App auf beide Smartphones installiert werden. Per QR-Code erkennen sich die beiden Handys, und schon kann es los gehen. Viele Apps, die Kontakte und auch der Kalender, sowie Email & Co. werden übertragen. Ganz reibungslos funtkioniert das jedoch nicht immer.

Dank der Synchronisierung mit einem Google-Konto werden Eure Kontakte ganz einfach gesichert und übertragbar. Meldet Euch im neuen Smartphone wieder mit demselben Google-Konto an, aktiviert in Einstellungen ➡️ Konten ➡️ Google ➡️ Kontosynchronisierung im entsprechenden Konto den Eintrag Kontakte synchronisieren. Schon werden alle Kontakte übertragen.

Das Wichtigste, was man vom alten auf das neue Smartphone übertragen will, sind mit Sicherheit die Kontakte. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Wege, um seine Kontakte von alten auf das neue Android-Smartphone oder vom Android-Gerät auf das iPhone oder in die andere Richtung zu übertragen.

Nicht alles lässt sich als Datei kopieren und nicht bei allen zu sichernden Daten ist es sinnvoll, sie komplett vom alten auf das neue Smartphone zu kopieren. Daher gehen wir die häufigen Fälle durch.

Kann ich meine alten SMS aufs neue Android-Smartphone übertragen?

Wollt Ihr SMS von Eurem alten auf das neue Android-Smartphone übertragen, empfehlen wir die kostenlose App SMS Backup & Restore. Eure Nachrichten werden im einfach lesbaren XML-Dateiformat gespeichert und können anschließend an das neue Smartphone gesendet werden. Das geht via E-Mail, als drahtloser Transfer, per microSD-Karte oder Cloud-Backup.

Wählt die zu sichernden SMS im alten Handy aus. / © AndroidPIT

Wählt vor dem Backup aus, dass nur bestimmte Konversationen gesichert werden sollen. So könnt Ihr SMS mit Verifizierungscodes oder anderen Nichtigkeiten auslassen, den Backup-Prozess etwas optimieren und nebenbei Eure SMS aufräumen. Das Übertragen der SMS von Android auf iPhones ist nicht vorgesehen. Ihr könnt also nur ein Backup von den Android-SMS machen (siehe oben) und die XML-Datei von SMS Backup & Restore auf Eurem Computer lesen. So sichert Ihr wenigstens Kopien.

Ihr könnt die Backups sogar takten. / © AndroidPIT

Der Dienst kann die Backups auch takten. Dann könnt Ihr jedoch nicht mehr manuell filtern und etliche Bestätigungs-Codes werden mitgesichert.

"Restore" steht für Wiederherstellen. / © AndroidPIT

Kommen wir zum Restore-Teil des Namens. Bei der Wiederherstellung Eurer SMS auf dem neuen Smartphone wählt Ihr die Datenquelle. Außerdem dürft Ihr einen Zeitraum beschränken. Vielleicht reichen Euch ja die SMS und Anruflisten der vergangenen sechs Wochen aus.

Wie kann ich meine Fotos online sichern?

Am bequemsten ist es, mit dem Smartphone geschossenen Fotos automatisch in der Cloud zu sichern. Apps wie Dropbox, Google Drive oder Google Fotos bieten die Möglichkeit zur automatischen Synchronisierung. Das geht in der Regel automatisch bei WLAN-Verbindung, was damit auch am Datenvolumen-schonendsten ist. Außerdem könnt Ihr automatisch die gesicherten Fotos vom Telefon schmeißen und räumt somit Euren womöglich knappen Gerätespeicher wieder für die nächsten Fotos frei. Zudem verliert Ihr die Bilder nicht, falls Euer Smartphone gestohlen wird oder kaputtgeht.

Der "Speicherplatz freigeben"-Button ist Gold wert. / © AndroidPIT

Wollt Ihr Fotos offline vom alten aufs neue Smartphone übertragen, geht das per microSD-Karte, über den PC oder, wie oben gezeigt, mit dem Kabel. Am Mac müsst Ihr Android File Transfer installieren. Um Fotos und Videos von Android aufs iPhone zu übertragen, bietet sich auch die Nutzung der App Copy My Data an, die Euch Schritt für Schritt die alten Daten von Samsung & Co. auf das iPhone überträgt.

Wie kann ich meine Musik aufs neue Smartphone übertragen?

Habt Ihr Musik im MP3-Format oder einem anderen DRM-freien Format im Music-Verzeichnis? Das ist einer der Ordner, die Euch nach dem Anschließen Eures Smartphones und dem Aktivieren der Dateiübertragung am Smartphone im Datei-Explorer oder Finder angezeigt werden. Mac-User laden Android File Transfer herunter, damit sie die Dateien sehen.

Speichert diese Dateien entweder auf dem Computer zwischen und übertragt sie anschließend ins gleiche Verzeichnis auf dem neuen Smartphone. Oder nehmt ein USB-Kabel und übertragt die Dateien direkt von Android-Smartphone zu Android-Smartphone.

Das ist Euer neues Smartphone? Dann braucht Ihr wohl iTunes. / © AndroidPIT

Wenn Ihr Musik auf ein iPhone übertragen wollt, müsst Ihr das Verzeichnis mit dem MP3s am Computer in Eure iTunes-Bibliothek übernehmen. Apples Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Euch dabei vorzüglich, Eure Musik vom Android aufs iPhone zu übertragen.

Falls Ihr vom iPhone kommt und Eure Musik von iTunes auf Euer Android-Device übertragen wollt, kennen wir auch einen alten Trick, der noch immer funktioniert:

Kann ich die App-Daten und -Einstellungen aufs neue Smartphone übertragen?

Sobald Ihr Euch in Eurem neuen Android-Smartphone mit dem Google-Konto einloggt, wird es auf Wunsch versuchen, die Apps zu installieren, die Ihr früher schon einmal aus dem Play Store heruntergeladen hattet. Dabei kommt Googles Backup-System zum Einsatz, das von immer mehr Apps sinnvoll eingesetzt wird.

Google merkt sich zwei Monate lang App-Daten Eures alten Smartphones. / © AndroidPIT

Android-Spiele verwenden oft die Cloud-Save-Funktion von Google Play Games. Dann installiert Ihr einfach das Spiel auf dem neuen Smartphone und könnt an der gleichen Stelle weitermachen, wo Ihr das Spiel auf dem alten Handy verlassen habt. Überprüft aber vorher bei Euren Lieblingsspielen, ob das tatsächlich der Fall ist oder die Daten über einen eigenen Cloud-Server oder Facebook gesichert werden müssen.

Backup-Apps wie Titanium sollten durch das Google-System nicht mehr notwendig sein. Jene erfordern für uneingeschränkten Funktionsumfang Root-Zugriff, der in der Regel mit einem Verlust des Garantieanspruchs einhergeht und damit für die meisten Nutzer unzumutbar ist. Jene Apps können Einstellungen, gespeicherte Konten, Spielstände und so weiter wieder komplett übertragen.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Ältere Kommentare könnten sich daher auf frühere Versionen des Artikels beziehen und damit aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.