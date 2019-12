Im Jahr der Ratte: Die unbekannten chinesischen Smartphone-Hersteller kommen

Das Jahr 2019 wirkt auf den ersten Blick wie eine Katastrophe für die chinesischen Smartphone-Hersteller. In erster Linie gilt das für den chinesischen Musterschüler in Sachen Smartphone: Huawei. Auch Ende 2019 gibt es das Mate 30 Pro aufgrund politischer Unwegsamkeiten nur punktuell zu kaufen, etwa in Spanien oder Italien. Und selbst dann fehlen Google-Dienste und der Play Store.

Klar: Es kamen noch weitere Huawei- und Honor-Smartphones und -Wearables trotz der fehlenden Google-Lizenz auf den Markt. Aber die meisten Geräte waren umgelabelte und leicht angepasste Produkte, die noch vor dem Verlust der Google-Lizenz zertifiziert wurden, siehe etwa das Honor 9X.

Chinas Telekommunikationsriese geschwächt – die Chance für die vermeintlich Kleinen

Schon im ausklingenden Jahr 2019 haben sich die vier Marken Oppo, Vivo, Realme und OnePlus aus dem BBK-Konzern weltweit schon zu einem der größten Smartphone-Produzenten aufgeschwungen. Aus dem Quartett mag OnePlus in Europa am bekanntesten sein, ist global betrachtet aber die kleinste Marke.

Oppo und Vivo alleine kommen im 3. Quartal 2019 schon auf einen Weltmarktanteil von 17 Prozent. Nimmt man dann das in Indien gerade rasant wachsende Realme auch noch dazu, dann erzielt BBKs Trio schon 20 Prozent Marktanteil. Damit platziert man sich insgesamt hinter Samsung und vor Huawei auf Platz 2. Zu den nachfolgenden Counterpoint-Zahlen muss man noch erwähnen, dass bei Huawei auch noch die Marktanteile von Honor mit eingerechnet wurden.

Realme schafft den binnen eines Jahres aus dem Stand einen Marktanteil von drei Prozent! / © Counterpoint

Erstaunlich sind die Zahlen vor allem in anbetracht dessen, dass weder Oppo noch Vivo oder Realme in diesem Jahr in Europa wirklich aktiv waren. Alle drei Marken haben 2019 erst mit der schrittweisen Erschließung Europas begonnen – meist beginnend mit Spanien, Italien, UK und Frankreich. Zum Jahresende hin siedelten sich sowohl Oppo und Vivo, aber auch Xiaomi in Düsseldorf an. Von dort aus soll mit Deutschland der wohl schwierigste europäische Markt anvisiert werden. Gleichzeitig fungiert das Ruhrgebiet als Europazentrale, um die weitere Expansion in Europa zu koordinieren.

Mit der Vier-Marken-Strategie (Oppo, Vivo, Realme und OnePlus) avanciert BBK in 2019 zur Nummer Zwei auf dem weltweiten Smartphone-Markt. / © Counterpoint

Aus der Vergangenheit gelernt

Noch vor einigen Jahren hätten die chinesischen Firmen bei der Expansion in neue Länder kaum auf lokale Mitarbeiter gesetzt. Stattdessen hätte man einen Stab an chinesischen Mitarbeitern aus der Zentrale in die jeweiligen Ländern versetzt. Heutzutage ist das anders: Oppo, Vivo, Realme und auch OnePlus setzen immer mehr auf erfahrene und mit den jeweiligen Märkten vertrauten Arbeitskräfte. Dabei werden sogar Mitarbeiter von konkurrierenden Smartphone-Herstellern abgeworben.

Das ist durchaus verständlich: Die lokalen Profis kennen ihre Märkte und können bereits auf ein bestehendes Netzwerk bei Netzbetreibern, Retailern und Presse zurückgreifen. So kommen Oppo, Vivo & Co. schnell in Fahrt und müssen nicht erst alles von Grund aufbauen.

Mit der Marke Realme und dessen aggressiver Preispolitik nimmt die BBK Gruppe eindeutig Xiaomi auf die Hörner. / © AndroidPIT

Produkte auf Augenhöhe mit Samsung, Huawei & Co

Neben diesen strukturellen Vorarbeiten müssen selbstverständlich die Produkte von Oppo, Vivo und Realme auch liefern. In genau diesem Punkt haben die Chinesen aber mächtig Vorarbeit geleistet. Realme etwa avanciert immer mehr zur Xiaomi-Konkurrenz und stürmt mit Top-Smartphones zu Niedrigpreisen die Verkaufscharts.

Oppo und Vivo scheinen es ruhiger angehen zulassen und wollen nicht zwingend über den Preis kommen, sondern mit Lifestyle und technischen Features glänzen. Letzteres gilt vor allem für Oppo, die in der Vergangenheit etwa mit der Schnellladetechnologie VOOC oder der später im Reno 10x gefeierten Periskopkamera glänzten.

Mit dem Reno 10x brachte Oppo noch vor Huawei ein Smartphone mit Periskopkamera auf den Markt. / © AndroidPIT

Es ist zu erwarten, dass Oppo 2020 noch mehr die Rolle des technologischen Treibers im BBK-Konzern einnimmt und somit auf Jagd nach Flaggschiff-Kunden von Samsung und Huawei geht. Während der ersten Innovation Days in Shenzhen Anfang Dezember 2019 hatte Oppo schon angekündigt, massiv in Technologien rund um 5G, AR und Wearables zu investieren – und in den nächsten drei Jahren satte sieben Milliarden US-Dollar in die Entwicklung entsprechender Produkte zu stecken. Von den Entwicklungen werden mit Sicherheit auch die Schwesterunternehmen aus der BBK-Gruppe profitieren, da alle vier Marken zwar ihre eigenständige Gesichter und Zielgruppen haben, aber Technologien sehr häufig markenübergreifend genutzt werden.

Head of Research bei Oppo: Levin Liu wird in den nächsten drei Jahren über sieben Milliarden US-Dollar für Projekte wie die AR-Brille ausgeben können. / © OPPO

2020, im chinesischen Horoskop ist es das Jahr der Ratte, solltet Ihr als Smartphone-Fans nicht nur die üblichen Marken wie Samsung, Apple und Huawei im Auge haben. Viel mehr solltet Ihr Oppo, Vivo und Realme eure Aufmerksamkeit schenken. Das Trio wird 2020 noch für mindestens ein richtig geiles Highlight sorgen. Versprochen!