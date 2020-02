MatePad Pro im Hands-On: Huawei nimmt es mit Apples iPad Pro auf

Was die Konkurrenz anging stand Apples iPad Pro bisher ziemlich alleine auf dem Platz. Samsungs Tab S6 konnte man nun wirklich nicht als Drauerbrenner bezeichnen, nun aber betritt Huawei die Bühne. Und das Unternehmen bringt mit seinem MatePad Pro (5G) ein recht interessantes Tablet auf den Markt. Huaweis CEO "Richard Yu" stellte das neue Pro-Tablet bei einer Veranstaltung von Huawei in Barcelona (unter anderem auch per Live-Stream) vor. Um zu wissen, was das Tablet drauf hat, haben wir es gleich einmal ausprobiert.