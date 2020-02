Schnelllade-Zertifizierung für Galaxy-S20-Reihe bringt viele Vorteile

Akkus in Smartphones werden immer größer und die entsprechenden Schnell-Ladetechniken ziehen ebenfalls mit. Das Problem: Jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen und das sorgt für Verwirrung beim Verbraucher. Denn die Ladetechniken sind teilweise nicht miteinander kompatibel. Jedes Handy benötigt sein eigenes Ladegerät. Dabei existieren bereits einheitliche Standards, um vor allem die Sicherheit von Ladetechniken zu gewährleisten. Samsung erlangt nun für seine Galaxy-S20-Reihe eine solche Zertifizierung, die viele Vorteile mit sich bringt.

Im Design unterscheiden sich die meisten Flaggschiffe der großen und kleinen Hersteller heutzutage kaum noch. Während es dort an kreativem Spielraum mangelt, wird das Innenleben der Smartphone stets verbessert. So auch bei der Ladezeit eines Akkus, die nicht nur immer schneller, sondern dabei auch sicher sein soll. Als erste Smartphones bekommt nun Samsungs Galaxy S20-Reihe die USB-Power-Delivery-3.0-Zertifizierung mit Programmable Power Supply (PPS) des USB Implementers Forum (kurz: USB-IF).

Samsung Galaxy S20-Serie: Das bedeutet die neue Zertifizierung

Durch die Zertifizierung wird bestätigt, dass Samsungs neue Flaggschiffe, darunter das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra den PPS-Standard erfüllen. Der 2017 von der USB-IF Association entwickelte Standard erlaubt die Kommunikation zwischen Netzteil und Smartphone und passt Stromstärke und Spannung dynamisch an die produktspezifischen Gegebenheiten an. So lässt sich beispielsweise das Erhitzen eines Smartphones weitestgehend vermeiden. Ein weiterer Vorteil: Samsungs Flaggschiffe lassen sich künftig bedenkenlos mit kompatiblen 25-Watt- oder 45-Watt-Netzteilen von Drittanbietern aufladen, ohne dass die Hardware Schaden nimmt.

Die Zertifizierung sorgt damit für ein sicheres Laden (im Hinblick auf Temperatur- und Leistungsmanagement), solange neben dem Smartphone ebenfalls das Ladegerät entsprechend Zertifiziert ist. Samsungs S20-Smartphones sind somit offiziell die ersten Geräte weltweit, die das Laden mit fremden Ladegeräten ermöglichen, solange diese entsprechend zertifiziert sind. Nutzer können künftig also Ausschau nach alternativen, womöglich günstigeren Ladegeräten halten.