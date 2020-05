Honor Magic Earbuds im Test: Fetter Sound und schwaches ANC

Die Honor Magic Earbuds , die auf einem der letzten physischen Events des Jahres, auf einer Ersatzveranstaltung des Mobile World Congress, vorgestellt wurden, erobern einen überladenen Markt: In-Ear-Kopfhörer mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Wie setzen sich die Kopfhörer im AirPod-Stil also gegen die Konkurrenz durch? Ich habe sie getestet, um das herauszufinden.

In-Ear-Design mit vertrauter Inspiration

Wie so viele Hersteller in diesen Tagen hat sich Honor für sein neuestes Paar drahtloser Kopfhörer von den Apple AirPods Pro inspirieren lassen . Das Ergebnis ähnelt ein wenig einer Kombination aus AirPods und AirPods Pro, da sie wie bei den regulären AirPods einen Schaft an jedem Ohrstöpsel vorweisen, aber mit den Silikonspitzen der Pro-Variante für den In-Ear-Komfort und die Geräuschisolierung ausgestattet sind.

Bei den Honor Magic Earbuds sind die Stege ziemlich lang. / © AndroidPIT

Sie wurden für maximalen Komfort und Stabilität für den täglichen Gebrauch hergestellt, und Honor hat dieses Versprechen eingelöst. Die Magic Earbuds sind sehr angenehm zu tragen, auch über längere Zeiträume hinweg, und sie halten auch beim Sport sicher im Ohr. Ich würde diese oder andere True-Wireless-Kopfhörer ohne Flügelspitzen jedoch nicht als richtige Sportkopfhörer bezeichnen. Das In-Ear-Design bildet eine sorgt nicht nur für einen guten Sitz, sondern sorgt auch für eine gute passive Geräuschisolierung, die teilweise das Eindringen von Umgebungsgeräuschen verhindert.

Die Magic Earbuds sehen sicherlich modern aus, aber sie sind nicht so perfekt wie einige Modelle der Konkurrenz. Die Kopfhörer sind jedoch ziemlich leicht, da jeder Ohrstöpsel nur 5,5 Gramm und das Ladegehäuse 51 Gramm wiegen. Die neuen Honor-Kopfhörer sind somit wirklich tragbar und können leicht in den meisten Taschen verstaut werden.

Das Ladegehäuse ist sehr anschmiegsam. / © AndroidPIT

Die Magic Earbuds sind mit einem eingebauten kapazitiven Sensor ausgestattet, um Berührungssteuerungen zu ermöglichen, die ein doppeltes Antippen für Musik, die Steuerung von Sprachanrufen und langes Antippen zum Aktivieren oder Deaktivieren der aktiven Geräuschunterdrückung ermöglichen. Diese Steuerkürzel lassen sich auch über die Huawei AI Life App anpassen. Ich habe festgestellt, dass das Pairing sowohl auf dem Google Pixel 4 als auch auf dem Samsung Galaxy S20 schnell und ohne die App funktioniert. Ich habe die neuen Magic Earbuds mit einem MacBook Pro für Google-Hangouts-Anrufe ohne Verbindungsprobleme verwendet. Die Kopfhörer sind für EMUI 10.0 optimiert, ähnlich wie Apple mit seinen Audioprodukten und iOS, aber Ihr werdet hier keine Probleme mit Smartphones bekommen, die nicht von Honor oder Huawei stammen.