Nacktscanner: OnePlus deaktiviert Kamera-Sensor im OnePlus 8 Pro

Nachdem in der vergangenen Woche ein Sensor in der Kamera des OnePlus 8 Pro für Aufsehen gesorgt hat, wird Hersteller OnePlus eine von vier Kameras mittels Update vorübergehend deaktivieren. Mithilfe des Color Filters ist es möglich, bestimmte Oberflächen und sogar Kleidung "verschwinden" zu lassen. So ließ sich in das Innere zahlreicher Objekte blicken und durch Kleidung hindurch fotografieren.