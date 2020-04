Stadia: Google rollt neue Features aus

Google ist sich seiner Konkurrenten auf dem Cloud-Gaming-Markt wohl bewusst. Nach seinem holprigen Start im vergangenen Jahr verbessert das Unternehmen nämlich stetig seine Game-Streaming-Plattform Stadia. So wurden neue Spiele angekündigt, es startete eine begrenzt kostenlose Version und auch die Plattform selber soll neue Features bekommen.

Google Stadia: Mannigfaltige Erweiterungen der Spieleplattform

Bereits am 13. April wies GoogleWatchBlog beispielsweise darauf hin, dass Google das Zocken auf dem Smartphone durch einen Touchscreen-Controller verbessern will. Das interessante dabei: Im Quellcode sollen Hinweise zu sehen sein, die nicht nur auf die wichtigsten Tasten verweisen, sondern ebenfalls auf die Verwendung von Schulter-Tasten durch Gesten hindeuten. Den Berichten zufolge soll es dem Nutzer ebenfalls möglich sein, die Tasten individuell in ihrer Position und Größe einzustellen.

Bei einem integrierten Controller will es das Unternehmen aber nicht belassen und postete gestern (16. April) auf seinem Stadia Community Blog und auf dem Twitter-Account einige interessante Neuerungen, die es nun für seine Plattform ausgerollt hat.

We've rolled out some new features on Stadia, including:

🔊 5.1 surround sound on web

🔔 Mobile connection notifications



Take a look at our latest patch notes here → https://t.co/k4562oj1qy — Stadia (@GoogleStadia) April 16, 2020

Laut des Blog-Eintrags soll der Dienst, abgesehen von der Bildschirmtastatur und 5.1-Surround-Sound, ebenfalls Benachrichtigungen unterstützen. Letztere geben Euch dabei an, wie gut Eure Verbindungsqualität ist, wenn Ihr auf mobilen Geräten zockt. Ein praktisches Hilfsmittel für all jene, die auch in U-Bahnen einige der Spiele ausprobieren wollen.

Cloud-Gaming-Plattform: Ein Markt im Aufbruch

Sicher, der Markt der Cloud-Gaming-Services ist noch jung, aber gerade deshalb strömen auch immer wieder neue Kontrahenten auf das Kampffeld. So will nach Google oder Nvidia ebenfalls Amazon in den Markt einsteigen und bringt einen durchaus starken Hintergrund mit. Kein Wunder also, dass sich Google beeilt, seine Angebote zu verbessern, um so frühzeitig die Nutzer an sich zu binden.

Was haltet Ihr von den Verbesserungen? Wollt Ihr noch mehr Input zum Thema – einfach hier entlang: