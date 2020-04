iPhone SE vs. iPhone 11: Die 5 wichtigsten Unterschiede

Apple hat aus dem iPhone-X R- Fauxpas gelernt und seinen Verkaufsschlager namens iPhone SE neu aufgelegt. Im Netz ist die Begeisterung groß – das iPhone SE der zweiten Generation wird als Flaggschiff-Killer gehandelt und könnte Apple in diesem Jahr trotz Corona-Krise zu einem glorreichen Geschäftsjahr verhelfen. Wir schauen uns das 479 Euro teure iPhone SE im Direktvergleich zum 799 Euro teuren iPhone 11 an. Denn vieles ist beeindruckend ähnlich, fünf Unterschiede stechen jedoch heraus.

1. Das Display

Optisch offensichtlich, technisch doch ähnlich: Das Display beider iPhones ist ein LCD, basierend auf IPS-Technologie. Beim neuen iPhone SE kommt mit dem Retina-HD-Display die gleiche Technologie zum Einsatz, die erstmals beim iPhone 6 und bis einschließlich iPhone 8 genutzt wurde. De facto ist das Display des iPhone SE identisch mit dem des iPhone 8. Das Panel kann trotzdem mit dem verbauten Notch-Screen im iPhone 11 mithalten. Denn Apples Liquid-Retina verspricht lediglich ein hohes Helligkeits- und Kontrastverhältnis sowie einen großen Farbraum bei der Anzeige von HDR-Videos und -Fotos. Auf dem Datenblatt tun sich beide Panels nichts, Apple nennt die großen, abgerundeten Notch-Displays ohne OLED-Technologie lediglich "Liquid-Retina".

Umso größere Unterschiede finden wir im Display-Design. Das iPhone SE kommt mit breiten Rändern, man könnte das Design als veraltet bezeichnen, aber viele Tech-Fans wünschen sich die Zeiten vor der Notch zurück. So fehlt die TrueDepth-Kamera in der Notch des iPhone 11 beim neuen SE. Dafür können iPhone-Fans endlich wieder den Home Button mit Haptic Touch und Fingerabdrucksensor nutzen. Das SE-Display misst 4,7 Zoll während das iPhone 11 im Randlos-Design und mit 6,1 Zoll daherkommt.

2. Die Größe

Das neue iPhone SE besitzt identische Ausmaße wie das zweieinhalb Jahre alte iPhone 8. Dieses zeichnet sich durch ein sehr leichtes Gewicht und kompakte Maße aus. Das iPhone 11 ist größer und knapp 50 Gramm schwerer als das iPhone SE (148 Gramm vs. 194 Gramm). Aktuell ist das iPhone SE somit das kleinste aktuelle iPhone, das Ihr über Apple beziehen könnt. Wer vorher ein deutlich größeres iPhone genutzt hat, wird wohl ein wenig Umgewöhnungszeit benötigen – gerade das Tippen auf einer Tastatur im größeren iPhone ist sehr komfortabel. Aber das empfindet jeder Nutzer sehr individuell.

Das iPhone SE und iPhone 11 im Direktvergleich. / © Apple

3. Der Home Button

Beim iPhone 11 wird munter geswiped, das iPhone SE wird gedrückt. Apples Home Button war eines der Besten Bauteile – vor allem in Kombination mit Haptic Touch. Der Home Button ist zurück und entsperrt das iPhone SE per Fingerabdrucksensor sehr schnell. Apples biometrischer Sensor in der Kamera des iPhone 11 entsperrt das Gerät zwar ebenfalls rasant. Im direkten Sonnenlicht, mit Alltagsmaske oder großer Sonnenbrille zeigt Face ID in der TrueDepth-Kamera jedoch seine Schwächen. Der Home Button im iPhone SE ist hier durch nichts außer schwere Beschädigung und Handschuhen zu stoppen.

iPhone SE vs. iPhone 11 iPhone SE iPhone 11 Display 4,7 Zoll Retina-HD-Display (LCD) 1.334 x 750 Pixel (326 ppi, 625 Nits) Kontrastverhältnis: 1.400:1 True Tone Farbraum P3 Haptic Touch 6,1 Zoll Liquid Retina-HD-Display (LCD) mit Notch 1.792 x 828 Pixel (326 ppi, 625 Nits) Kontrastverhältnis: 1.400:1 True Tone Farbraum P3 Haptic Touch Größe 138,4 x 67,3 x 7,3 Millimeter 150,9 x 75,7 x 8,33 Millimeter Gewicht 148 Gramm 194 Gramm OS iOS 13 iOS 13 Prozessor Apple A13 Bionic + Neural Engine der 3. Generation Apple A13 Bionic + Neural Engine der 3. Generation Speicher 64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB Akku ??? mAh 18 Watt Quick Charge (optional), kabelloses Aufladen 3110 mAh 18 Watt Quick Charge, kabelloses Aufladen Kamera Hauptkamera 12 Megapixel Weitwinkel-Sensor (f/1.8-Blende), 5x Digitalzoom, Porträtmodus, OIS & AIS, Smart HDR, Videoaufnahme in 4K mit bis zu 60 fps Frontkamera 7 Megapixel-Sensor mit f/2.2-Blende, Porträtmodus, AIS, Auto-HDR, Videoaufnahme in 1.080p mit bis zu 30 fps Hauptkamera Dualkamera mit 12 Megapixel Weitwinkel-Sensor (f/1.8-Blende) + 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelsensor (f/2.4-Blende), 2 x optisches Verkleinern | 5x Digitalzoom, Porträtmodus, OIS & AIS, Smart HDR, Nacht-Modus, Videoaufnahme in 4K mit bis zu 60 fps Frontkamera TrueDepth-Kamera mit FaceID, 12 Megapixel-Sensor mit f/2.2-Blende, Porträtmodus, Animoji & Memoji, AIS, Smart HDR 2. Generation, Videoaufnahme in 4K mit bis zu 60 fps Besondere Merkmale Home Button mit Touch ID, Kontaktloses Bezahlen, Dual-SIM mit eSIM, IP67 Notch mit Face ID, Kontaktloses Bezahlen, Dual-SIM mit eSIM, IP68 Preis Erhältlich in Weiß / Schwarz / Product RED 64 GB: 479 Euro 128 GB: 529 Euro 265 GB: 649 Euro Erhältlich in Weiß / Schwarz / Product RED / Gelb / Grün / Lila 64 GB: 799 Euro 128 GB: 849 Euro 265 GB: 969 Euro

4. Die Kameras

Im Bereich Kamera finden wir auf der Rückseite der beiden iPhones den größten Unterschied. Denn Apple verbaut die Kamera des iPhone X R mit Weitwinkelsensor im neuen Günstig-Modell. Es kursieren Spekulationen, dass Apple den Sensor des iPhone 8 verbaut hat, die auf dem Papier ähnliche Eigenschaften vorweist. Mit Blick auf die Software-Features kann dies jedoch nicht bestätigt werden, denn neuestes Smart HDR und der Porträtmodus kommen beim iPhone 8 nicht zum Einsatz.

Ziehen wir also den Vergleich zur verbauten Dual-Kamera im iPhone 11: Das iPhone 11 bietet Kamera-technisch mehr, nämlich eine Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Sensor. Die Fotoergebnisse des iPhone SE werden sich wohl aber trotzdem sehen lassen können. Denn Apple spendiert der Einzelknipse softwareseitig alles, was man mit einer einzigen Linse anstellen kann.

So gehört die 12-Megapixel-Kamera zu den besten Einzel-Systemen am Markt. Das iPhone SE erhält optische Bildstabilisierung, einen Bokeh-Modus samt Apples zahlreichen Porträt-Modi und neuestes Smart HDR. Beim iPhone 11 gibt's das Ultra-Weitwinkelobjektiv dazu. Außerdem bietet das 11er Apples ersten Nachtmodus. Beide Kamera-Systeme verfügen über einen 5-fach-Digitalzoom; das iPhone 11 kommt außerdem mit 2-fach optischer Verkleinerung im Ultra-Weitwinkel.

Keine Animojis beim iPhone SE

Die Frontkamera unterscheidet sich womöglich noch stärker bei beiden Geräten. Denn Apples TrueDepth-System mit Sensoren zur dreidimensionalen Messung kommen nur bei Notch-iPhones zum Einsatz. Neben FaceID müssen Nutzer des neuen iPhone SE also auch auf die Apple-Spielereien Animoji und Memoji verzichten, die bewegte Emojis mit der Frontkamera ermöglichen. Die Frontknipse im iPhone SE bietet 7 Megapixel und eine f/2.2-Blende. Videoaufnahmen sind bis maximal 1.080p und 30 Bildern pro Sekunde drin, während das iPhone 11 hier mit 12 Megapixel-Kamera, f/2.2-Blende und 4K-Videofunktion mit 60 fps aufwartet. Auch das noch relativ neue Slofie-Feature (SloMo-Videos per Frontkamera) ist dem teureren iPhone 11 vorbehalten.

5. Der Preis

Wie es scheint, zahlt man beim iPhone 11 vor allem aufgrund der verbauten Kameras ordentlich drauf. Denn auf weiten Strecken ähneln sich die Handys. Apple drückt den Preis beim iPhone SE enorm. Die günstigste Speichergröße startet mit 64 GB für 479 Euro, während das iPhone 11 ab 799 Euro (UVP) erhältlich ist. Die 256-GB-Version des iPhone 11 kratzt an der 1.000-Euro-Marke – nichts Ungewöhnliches für ein Apple-Smartphone im Jahr 2020. Umso überraschender ist der Preis von 649 Euro für das teuerste iPhone SE. Im Netz heißt es seit der Vorstellung: Das iPhone SE wird sich verkaufen wie geschnitten Brot.

iPhone SE und iPhone 11: Akku, Prozessor, Speicher

Angaben zum Akku können wir erst nach einem Vergleichstest des iPhone SE beurteilen. Apple legt keinen großen Wert auf die Angabe der Akkukapazität in seinen Datenblättern. Vergleichsweise fallen diese Werte auch extrem niedrig aus. Apples iPhones sind aber bekannt für ein smartes und besseres Energiemanagement, sodass die Kapazität sich in Zahlen kaum mit der Konkurrenz vergleichen lässt. Akku-Benchmarks werden hier nähere Erkenntnisse liefern. Beide Smartphones kommen mit Apples aktuellstem Chipsatz. Der ARM-basierte A13 Bionic gilt als einer der leistungsstärksten Chips auf dem Markt und wird im 7nm-Verfahren gefertigt, was ihm zu einem guten Energiemanagement verhilft. Im Test des iPhone 11 konnte die Leistung des Chips auch beim Zocken überzeugen. Wir müssen wir eine abschließende Aussage allerdings den Test und Messungen zum verbauten RAM abwarten.

Intern sind beide iPhones mit wahlweise drei Speicherkapazitäten ausgestattet: 64 GB, 128 GB und 256 GB. Vor allem die 126 GB-Version des iPhone SE dürfte ein Verkaufsschlager werden. Beim teureren iPhone 11 Pro fehlt diese Größe zwischen 64 GB und 256 GB.

Fazit (Meinung)

Es scheint kaum noch einen Grund zu geben, das iPhone 11 zu kaufen. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Modellen ist verblüffend und doch gibt es zahlreiche Abstriche, über die sich Interessenten im Klaren sein müssen. FaceID, Animojis und Memojis, Nachtmodus und Ultraweitwinkel sowie ein "riesiges" Display fehlen beim iPhone SE. Dafür dürfte das Smartphone eine rasante Leistung zeigen und Fans von kleineren Notch-freien Displays gefallen. Der Preis für die Technik ist unschlagbar gut – im Bezug auf den iOS-Kosmos wohlgemerkt. Das iPhone SE wird ganz sicher schon bald Apples meistverkauftes iPhone sein und ist ein würdiger Nachfolger für das erfolgreiche erste iPhone SE.