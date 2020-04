Screenshots offenbaren die Zukunft von Xiaomis Software

Wir haben einen ersten Blick auf Xiaomis kommende Benutzeroberfläche MIUI 12 geworfen. Die für Ende 2020 angedachte Version zeigt sich schon jetzt in ersten Bildern, die offenbar versehentlich in den Foren der MIUI-Community gelandet sind. Tester finden dort öfters Vorabversionen von Xiaomi-Software zum Download. Doch die Betaversionen der kommenden MiSettings-App wurde offenbar im falschen Thread gepostet. Gut für uns, denn so erhaschen wir einen ersten Blick auf MIUI 12.