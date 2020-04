Apples Bügelkopfhörer könnte schon im Herbst kommen

Apple arbeitet an eigenen Studiokopfhörern mit wechselbaren Elementen. So sollen Kopfbügel und Ohrmuscheln wechselbar sein. Das berichtet ein Insider und macht uns Hoffnung auf eine baldige Vorstellung.

Bereits zur Vorstellung der Noise-Cancelling-fähigen AirPods Pro hagelte es Gerüchte, Apple arbeite an einem Over-Ear-Modell unter eigenem Logo. Mit der Marke Beats vertreibt Apple bereits seit Jahren Kopfhörer und konnte mit zunehmender Expertise die AirPod-Sparte mehr als erfolgreich etablieren. Nun sollen gepolsterte Kopfhörer folgen und eine Besonderheit mitbringen, die wir bereits von der Apple Watch kennen: optische Personalisierung.

Das berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg und beruft sich auf einen nicht näher genannten Insider aus Apple-Kreisen. Demnach arbeite der iPhone-Konzern an zwei unterschiedlichen Varianten von Over-Ear-Kopfhörern – einem Premium- und einem Basis-Modell. Die Entwicklung befinde sich bereits so weit, dass ein Prototyp vorliege. Die Apple-Kopfhörer sollen im Retro-Stil gehalten sein und ovale, drehbare Ohrmuscheln besitzen, die mittels dünnen Metallarmen mit dem Kopfpolster verbunden sind.

Apple sieht wohl die Chance, auch bei den Kopfhörern mit zahlreichem Zubehör die Gewinne anzukurbeln. So sollen je das Kopfpolster und die Ohrmuschel-Polsterungen austauschbar und per Magnethalterung befestigt und demontierbar sein. Das modulare Prinzip kennen wir bereits von der Apple Watch, bei der auf Apples Website ein großzügiges Portfolio an Watch Bands zur Auswahl steht; von einfach bis premium über sportlich bis elegant.

Apple AirPods Studio: Konkurrenz zu Sony und Bose?

Technisch ist über die neuen Apple-Studiokopfhörer hingegen noch nicht viel bekannt. Es soll eine ähnliche Pairing-Technologie wie bei den Air Pods zum Einsatz kommen, die sich bereits beim Öffnen der Ladeschale mit dem iPhone koppeln lassen. Siri-Kompatibilität und Touch-Gesten sollen ebenfalls verfügbar sein. Apple wird sich die Kopfhörer entsprechend bezahlen lassen. Denn Experten gehen davon aus, dass das Unternehmen mit Audio-Giganten wie Sony oder Bose konkurrieren will, die ihre High-End-Produkte um 350 Euro anbieten.

Interessante Insider-Infos: Apple soll den Verkaufsstart der Kopfhörer bereits zweimal verschoben haben, wie Bloomberg berichtet. Aufgrund des vermehrten Aufkommens an Gerüchten und Spekulationen ist jedoch denkbar, dass Apple die Kopfhörer zur großen Keynote im Herbst mit dem neuen iPhone 12 präsentieren wird – wenn wir Glück haben, in einem gut gefüllten Steve Jobs Theater.

Wir haben vorhin aber erstmal das neue iPhone SE bestellt und freuen uns schon auf den ausführlichen Test in der kommenden Woche.