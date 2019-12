Wie Google aus Versehen das ultimative Digital Wellbeing-Feature entwickelt hat

Als Google seine Pläne vorstellte, Smartphone-Nutzern die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ihre Geräte abzustellen und mehr Zeit in der analogen Welt zu verbringen, wurden in unserer Redaktion die Augenbrauen angehoben. Einige sahen diesen Schritt als jenen Gastwirt, der für uns alle kämpft, um das Trinken zu reduzieren, andere sagten voraus, dass es einfach nicht funktionieren würde. Wir sind zu süchtig, zu abhängig. Schneller Vorlauf bis heute und Google hat versehentlich sein Ziel erreicht, aber nicht, wie Ihr vielleicht denkt.

Sie nennen es JOMO - Joy of Missing Out. Vor achtzehn Monaten hatte Google ein Problem identifiziert. "Da die Technologie immer stärker mit allem verwoben wird, was wir tun, kann sie uns manchmal von den Dingen ablenken, die uns am wichtigsten sind", so das Unternehmen. Es gibt kaum Gegenstimmen zu dieser Feststellung. Wir alle benutzen unsere Smartphones zu oft. Wir alle sind Opfer von Systemen, die so konzipiert wurden, dass sie uns auf unseren Bildschirmen festhalten und uns dazu verleiten, dranzubleiben für immer mehr und mehr und mehr.

Google hat auf seinen frühen Digital Wellbeing-Tools aufgebaut, die ursprünglich entwickelt wurden, um Smartphone-Nutzern mehr Informationen und Daten darüber zu geben, wie häufig sie ihre Geräte genutzt haben. Schließlich ist der erste Schritt auf dem Weg zur Genesung jeder Sucht das Akzeptieren, dass man überhaupt süchtig ist. Das Unternehmen Mountain View hat den Funktionsumfang seitdem erweitert und auf ein neues Level gehoben.

Im Oktober 2019 brachte Digital Wellbeing sein wohl drastischstes digitales Detox-Feature-Set auf den Markt. Sechs neue Apps wurden auf einmal rausgebracht, die extremste von ihnen ist sicherlich Paper Phone. Um Euch zu helfen, Euch von Eurem Smartphone zu lösen, ist Paper Phone eine druckbare Broschüre, die entwickelt wurde, um Euch durch einen einzigen Tag zu bringen ohne Euer digitales Gerät notwendigerweise nutzen zu müssen. Es enthält Dinge wie Euren Zeitplan, die Kontakte, die Ihr für den Tag benötigt und sogar eine Karte.