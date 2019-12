Die 3 größten Smartphone-Trends des Jahres 2019

Ein Jahr ist eine lange Zeit in der Smartphone-Branche. Selbst während der typischerweise als statisch angesehenen Zeit der Innovation gab es mehrere Trends, die sich 2019 entwickelten und ausbreiteten. Hier sind die drei größten Smartphone-Moden des vergangenen Jahres.

Wir haben in diesem Jahr auch den Aufstieg der Pop-up-Selfie-Kamera gesehen. Der Vivo NEX hatte das Konzept bereits im Sommer 2018 auf den Markt gebracht, aber erst im Jahr 2019 sahen wir, dass sich dieser Trend im gesamten Markt ausbreitete. OnePlus hat es mit seiner OP7 Pro geschafft, und wir haben dieses Jahr Pop-up-Kameras in allen Formen und Größen gesehen. Ich bin immer noch ein Fan von OPPOs Haifischflossen-Popup, und wer kann schon den Schiebemechanismus des Xiaomi Mi Mix 3 oder die motorisierte Hauptkamera des Asus ZenFone 6 vergessen!

Samsung, das gegen das klassische Kerbendesign resistent war, begann, mit Alternativen kreativ zu werden. Das südkoreanische Unternehmen hat sich auch einige schicke Namen für seine Lösungen ausgedacht, wie zum Beispiel die Infinity-O und Infinity-U Displays. Mit der Galaxy S10 Serie haben wir in diesem Jahr erstmals das Infinity-O Display gesehen. Diese lochgestanzten Displays waren bereits auf dem Honor View 20 und der Honor Nova 4 im Jahr 2018 zu sehen gewesen, aber es war die super-populäre Galaxy S-Serie, die vielleicht den Trend in Gang gesetzt hat, dem viele andere folgten.

Es gibt keinen Zweifel, dass die Notch in der Smartphone-Industrie für viel Diskussionen gesorgt hat. Einige liebten es, andere hassten es. Andere, die vermutlich die Mehrheit sind, kümmerten sich nicht wirklich darum. Aber die Kerbe war eine wichtige Saga für die Branche, die es zu durchlaufen galt, denn 2019 ging es darum, alternative Lösungen zu finden.

Wir haben mehrere Ansätze für den In-Display-Fingerabdruck-Sensor gesehen, einschließlich optischer und Ultraschall-Technologien, und es war nicht immer einfach für die Hersteller. Wir haben die Höhepunkte des Trends mit Handys wie dem OnePlus 7T Pro und dem Galaxy Note 10 erlebt, aber vergessen wir nicht die Zeiten, in denen nicht alles nach Plan verlief. Das Nokia 9 PureView kommt mit einem unzuverlässigen Fingerabdruck-Sensor im Display auf den Markt, aber es wurde immerhin dank Software-Updates verbessert und Fehler ausgetrieben. Da sowohl Apple als auch Google die Fingerabdrücke gemeinsam weglassen und neue Gesichtserkennungsmethoden populär werden, könnte sich der In-Display-Fingerabdruck-Sensor als kurzlebiger Trend erweisen.

Wir haben die In-Display-Fingerprint-Technologie natürlich schon in 2018 gesehen, aber damals war sie nur auf einigen Geräten wie dem OnePlus 6T und dem Huawei Mate 20 Pro verfügbar. In diesem Jahr jedoch sind Fingerabdrucksensoren im Display überall zu finden!

Innovationen und neue Ideen beginnen meist dann, wenn ein Flaggschiff-Handy eines Herstellers etwas anderes ausprobiert. Wir alle wissen inzwischen, dass Apple die Notch beim iPhone X nicht erfunden hat, aber es ist immer noch der Grund, warum die Kerbe zu einem Trend wurde und warum jeder Hersteller sie übernommen hat. In diesem Jahr schienen die Trends auch ziemlich schnell auf die Mittel- und Einstiegsgeräte durchzusickern.

3. Kamera-Eskalationen

Wenn man auf das letzte Quartal 2018 zurückblickt, dann hatten alle großen Flaggschiff-Handys zwei Kameras - wie zum Beispiel das Galaxy Note 9 und das iPhone XS, das zwei Sensoren auf der Rückseite hatte. Google war noch in der Ära des Single-Shooters mit dem Pixel 3 und Pixel 3XL.

12 Monate vorspulen und der Gedanke an nur eine doppelte Rückfahrkamera auf einem modernen Smartphone ist fast schon lächerlich. Google hat natürlich immer noch nur die beiden auf seinen Pixel 4-Handys, aber der Rest des Marktes hat sich in ein Wettrüsten um mehr Objektive, mehr Megapixel und mehr Kamera-Tricks verwandelt.

Die fünfäugige ZEISS Kamera auf dem Nokia 9 PureView. / © AndroidPIT

Eine Dreifachkamera ist zum Standard-Kamera-Setup geworden, wobei einige ihre Fühler schon in Vierfachkameras ausstrecken. Dann ist da noch unser alter Freund, das Nokia 9 PureView, mit seinen fünf Kameras auf der Rückseite. Aber nicht nur die Zahl der Sensoren wächst, auch das Megapixel-Rennen ist in vollem Gange. Zu Beginn des Jahres sahen wir das Sony IMX586 auf Smartphones wie das Honor View 20 und das Xiaomi Mi 9 kommen, und dieser Sensor ist jetzt auch bei den Handys der mittleren Preisklasse ziemlich verbreitet. Neuster Höhepunkt im Megapixel-Rennen stellt Samsung mit dem Isocell HMX Bright, einem 108-Megapixel-Sensor, der im Xiaomi Mi Note 10 seinen Einstand feierte. Das ist ziemlich schnell eskaliert...

Wohin wird dieser Trend als nächstes gehen? Wir haben bereits Macro- und Penta-Kameras auf den Markt kommen sehen. Ist das die Zukunft? Das wird die Zeit zeigen. Wenn Ihr jedoch schon jetzt wissen möchtet, was Euch im Jahr 2020 bei den Smartphone-Kameras erwartet, dann könnt Ihr die Trends in diesem Artikel nachlesen.

Was waren Eure liebsten Smartphone-Trends in 2019? Gab es Innovationen, die Euch wirklich nicht gefallen haben? Teile deine Gedanken dazu mit uns in den Kommentaren.