Gewinner und Verlierer der Woche: 120Hz-Zukunft, und keine Liebe für die E3

Es ist jedes Mal dasselbe: Was Neuigkeiten angeht, steht die Woche nach einer großen Messe meistens still. Ich sags ja – Katerstimmung. Die meisten Hersteller tendieren einfach dazu, ihre Ankündigungen raus haben zu wollen, bevor diese großen Ereignisse im Technologiekaldener anstehen. Danach hängen die Ankündigungen der Messen zu sehr nach. Wie Ihr seht, ist es nicht die beste Woche, um große Tragödien auszugraben.

Und trotzdem hat es Microsoft diese Woche irgendwie doch geschafft, mich ein wenig traurig zu stimmen. Es stellte diese Woche offiziell die Unterstützung für das beliebte Windows 7 ein und schickte es direkt ins Grab. Keine Updates mehr – Aus, Schluss und Vorbei. Für die Computer, auf denen die alte Version noch läuft, heißt das Anfälligkeiten für Sicherheitslücken und Hacks. Schon seit Jahren versucht das Unternehmen die Benutzer von einem Umstieg auf Windows 10 zu überzeugen. Seit 2019 bereitete Microsoft uns dann endgültig auf den kommenden Umstieg vor. Also ja, es kam nicht unerwartet oder unvorbereitet. Trotzdem müssen wir uns diese Woche schweren Herzens von einer der beliebtesten Windows-Version überhaupt verabschieden. Windows 7 hat uns 10 Jahre lang begleitet und ich finde, das ist eine Erwähnung wert!

Gewinner der Woche: Liebhaber von Displays mit hoher Bildwiederholrate

Ich liebe die 90Hz-Displaytechnologie, die in der zweiten Hälfte von 2019 auf den Smartphone-Markt kam. Das kann ich wohl kaum noch verleugnen. Schon gar nicht, nachdem ich hier schon mehr als ausführlich schrieb, wie absolut geil ich sie finde. Vor sieben Monaten ist diese unfassbar geile Bildwiederholrate zum ersten Mal auf dem OnePlus 7 Pro erschienen. Danach folgten mit dem OnPlus 7T Pro und dem Google Pixel4 weitere Handys mit einem 90Hz-Display. Bei mir begann die 90Hz-Liebesgeschichte, während ich damals das OnePlus 7T getestet hatte. Und der Pfeil von Amor sitzt tief. Ich zwinge mein Pixel 4 auch jetzt noch dazu, mit dieser hohen Bildwiederholung zu arbeiten – da ist es mir sogar Schnurz, dass sie meine Akkulaufzeit hart minimiert.

Displays mit hoher Bildwiederholrate machen das Scrollen zum absoluten Vergnügen. / © AndroidPIT

Für alle von Euch, die genauso wie ich von diesen Displays schwärmen, habe ich eine gute Nachricht: Wir sind gerade dabei, einen Ansturm von Smartphones zu sehen, die nicht nur 90Hz- sondern sogar 120Hz-Displays haben. Hier ein kleines: Wuhuu! von meiner Seite. Der OnePlus-CEO Pete Lau hat längst bestätigt, dass das nächste Smartphone der Marke (wahrscheinlich das OnePlus 8), einen 120Hz-Display bekommt. Weiterhin soll es "das beste Smartphone im Jahr 2020" sein. Um dieses Versprechen zu erfüllen, greift das Unternehmen auf einen kundenspezifischen MEMC-Chip (Motion Estimation/Motion Compensation) zurück.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn — Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020

Ich bin gespannt, ob OnePlus seine engagierten Ziele erreicht. Der Markt ist stark genug umkämpft. Samsung könnte beispielsweise noch etwas zu diesem "bestes Display des Jahres 2020" von OnePlus zu sagen haben. Genügend Anzeichen gibt es jedenfalls, dass der südkoreanische Hersteller ein 120Hz-Display in seine Galaxy S20-Linie einführen wird. Zu sehen würden wir es dann bereits im nächsten Monat bekommen. Was Samsung aus dem Display rausholt, interessiert mich dabei am meisten. Nicht umsonst hat das Unternehmen den Ruf weg, die besten Displays der Branche herzustellen. Wenn sie jetzt den Sprung auf 120Hz durchziehen, dann – Wow! Das wäre echt etwas Besonderes.

Ich frage mich natürlich, wie lange wir noch warten müssen, bis auch Sony, LG, Xiaomi, OPPO und Apple auf den 120Hz-Zug aufspringen. Ich hoffe nicht, dass wir noch lange darauf warten müssen. Eines ist für mich jedenfalls sicher: Die Smartphone-Zukunft heißt hohe Bildwiederholungsrate und das sind gute Neuigkeiten.

Verlierer der Woche: Die E3 ist sicher nicht mehr das, was sie mal war.

Wo es einen Gewinner gibt, muss es auch einen Verlierer geben: In diesem Fall ist es die E3. Wie Sony diese Woche ankündigte, wird das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge die E3 aussetzen. Die Nachricht selbst ist nicht mal wirklich so weltbewegend. Sollen sie halt machen. Es zeigt aber einen Trend auf, bei dem sich viele Teilnehmer (neben Sony auch Nintendo), über die Messe ärgern. Wie viele werden wohl nächstes Jahr fern bleiben? So oder so, die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) kann immer weniger ihren Platz als Schauplatz für die größten und besten Spiele-Ankündigungen einnehmen.

Der Weg ist bereits vorgezeichnet. Microsoft hatte bereits Anfang des Jahres bei den Game Awards seine neue Konsole der Xobox-Serie X angekündigt. Und Nintendo verhält sich nicht viel anderes. Anstatt weiterhin die E3 als Plattform für Ankündigungen zu nutzen, veranstaltet das japanische Unternehmen seit einigen Jahren seine eigenen, vorab aufgezeichneten Präsentationen (Nintendo Direct). Für dieses Jahr ist die E3 aber einigermaßen gerettet. Microsoft wird dabei sein und wir können uns wohl auf neue Details über die Xbox-Serie X freuen. Sony aber bleibt außen vor, sodass wir seine neue PlayStation 5-Konsole nicht zu sehen bekommen.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020 — Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020

Das heißt nicht, dass Sony gänzlich von der Bildfläche der E3 verschwinden wird. Sowohl Spieleentwickler als auch Publisher werden ihre PlayStation-Spiele in ihren eigenen Veranstaltungen zeigen. Trotzdem: Die größten Mitspieler im Gaming-Bereich meiden die E3 und ihre Hektik und entwickeln stattdessen eigene und direktere Marketingmethoden. Hierdurch heben sie sich nicht nur von der Masse ab, sondern erhöhen auch das eigene Engagement, das bei den Fans mit Sicherheit einschlagen wird.

Wer waren Eure Gewinner und Verlierer der vergangenen Woche? Sind Euch Highlights aufgefallen, die mir entgangen sind?