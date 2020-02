Samsung schummelt weiter: Kein echtes Glas-Display im Galaxy Z Flip?

Das Samsung Galaxy Z Flip ist bei den ersten Käufern in den USA eingetroffen. Die Meinungen zum neuen Falt-Smartphone von Samsung gehen dabei stark auseinander. Ein großes Problem soll das Display sein, das bereits durch den Kontakt mit Fingernägeln verkratzen könnte.

Das Samsung Galaxy Z Flip hat bei seiner Vorstellung im Rahmen des alljährlichen Unpacked-Events weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Galaxy-Fold-Nachfolger soll rundherum verbessert worden sein. So gibt Samsung selbst an, faltbares Glas verbaut zu haben, sogenanntes Ultra Thin Glass (UTG). Der Vorteil im Vergleich zu einem Kunstststoff-Panel: Es soll deutlich robuster und gegen Kratzer und kleine Staubkörner gewappnet sein.

Das Samsung Galaxy Z Flip übersteht keinen einzigen Kratz-Stift ohne Spuren. / © Screenshot / AndroidPIT

Um das herauszufinden, haben bereits zahlreiche YouTuber mit ihrem Galaxy Z Flip den Test gewagt. Einen guten Indikator für die Anfälligkeit von Kratzern in Smartphone-Displays bietet beispielsweise Zac von JerryRigEverything. Seit Jahren durchlaufen neue Smartphones sein zerstörerisches Test-Prinzip. Neben Feuer, Sand und einem Teppichmesser kommen weitere spitze Gegenstände zum Einsatz. Mit Kratz-Stiften in unterschiedlichen Härtegraden testet er die Anfälligkeit für Beschädigungen. Zur Orientierung: Aktuelle Top-Smartphones wie das Huawei P30 Pro zeigen erste Kratzer erst bei Kratz-Stift Nummer sechs oder sieben – was als solide gilt.

Da Samsung beim Galaxy Z Flip Glas verbaut hat, sollte der Kratztest ebenfalls positive Ergebnisse zeigen, und das Display den spitzen Gegenständen standhalten können. Doch der Härtetest zeigt: Das Display im Samsung Galaxy Z Flip ist genau so anfällig für Kratzer wie jedes andere Kunststoff-Display. Der YouTuber zeigt im Video, dass bereits ein sehr weicher Kratzstift das Display enorm beschädigt. Mit steigendem Härtegrad zeigen sich tiefe Furchen im Display.