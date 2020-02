Umwelt-Aktivisten stoppen Bau von Tesla-Werk in Berlin

Es könnte eine Satire-Überschrift des Postillion sein, entspricht aber der Realität: Öko-Aktivisten stoppen den Bau eines E-Auto-Werks. Teslas Pläne, ein gigantisches Werk für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Berlin zu errichten, stehen auf der Kippe. Die Rodung der Werks-Fläche wurde am Samstag gestoppt.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat den Bau für Teslas Mega-Fabrik in Berlin vorerst gestoppt. Konkret geht es um die Rodung eines 92 Hektar großen Waldes in der brandenburgischen Grünheide, von dem bereits 47 Hektar in den vergangenen Tagen gerodet wurden. Gemeinsam mit dem Verein für Landschaftspflege und Artenschutz (VLAB) hatte der Umwelt-Verband “Grüne Liga” am vergangenen Freitag mit Eilanträgen die Baumfällarbeiten gestoppt. Das OVG reagierte aufgrund der voranschreitenden Rodungsarbeiten, die bereits Mitte dieser Woche abgeschlossen sein sollte, umgehend.

Tesla in Berlin: Endgültige Entscheidung fällt Mitte März

Tesla plant mit seinem neuen Werk rund 10.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ab Juli 2021 sollte in Berlin-Brandenburg die Produktion des Tesla Model Y starten. Rund 500.000 Elektroautos könnten im deutschen Tesla-Werk jährlich gebaut werden. Auch die Fertigung des Tesla Model 3 ist in Planung. Dass gerade Umwelt-Verbände gegen den Bau eines E-Auto-Werks, das tausende Arbeitsplätze schaffen könnte, vorgeht, klingt zunächst skurril. Gegenüber dem Nachrichtenportal “rbb24” begründet der Vorsitzende der “Grünen Liga” Brandenburg das Vorgehen: “Wir wollen Tesla nicht verhindern. Allerdings sollte das Unternehmen nicht anders als andere behandelt werden. Solange das Verfahren nicht abgeschlossen ist, dürfen keine Tatsachen geschaffen werden, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind.”

Bis 2001 lag die Fläche, auf der Tesla sein Werk plant, brach. Erst danach wurde der Wald laut Berichten der Bild-Zeitung errichtet. Demnach sei die Plantage aus Forstsicht erntereif. Den Umweltschützern geht es nun wohl vor allem um die nahende Brutzeit der Waldbewohner, die Anfang März startet. Bis Dienstag hat das Landesamt für Umwelt nun Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Eine endgültige Entscheidung des OVG ist nicht vor Mitte März zu erwarten. Bis dahin darf für Teslas Werk kein Baum mehr gefällt werden.