Pixel 5 XL: Kamera-Innovation bei Google?

Googles Pixel 4a hat es sich noch nicht mal in den Geschäften gemütlich gemacht, da macht auch schon sein Nachfolger auf sich aufmerksam. Es ist ein erstes Renderbild vom Pixel 5 XL aufgetaucht, das die Kamera in den Vordergrund stellt.

Raum für Gerüchte und Spekulationen lässt das Bild dennoch. Glaubt man dem Renderbild, dann wird Google auf eine neue Kameraanordnung setzen und diese direkt in der Mitte des Smartphones verbauen. Hier sehen wir in der Mitte den LED-Blitz, der von drei Objektiven eingekreist wird. Vom Aufbau erscheint die Platzierung damit leicht wie ein erschrockenes Emoji. Selbst wenn wir von der „Echtheit“ dieses Renderbildes ausgehen, so hat Google noch bis Herbst zeit, seine Pixel-5-Reihe zu bearbeiten. In Stein gemeißelt ist somit nichts und dies allerhöchstens ein erster Prototyp des offiziellen Smartphones.