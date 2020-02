Gewinner und Verlierer der Woche: Samsung glänzt im MWC-Chaos

Oftmals ist es eine Herausforderung, den Gewinner und Verlierer der Woche zu wählen. In dieser Woche ist das nicht so. Es gab zwei große Stories, die die Technikwelt diese Woche beherrschten. Hier sind unsere Gewinner und Verlierer der vergangenen sieben Tage.

Wir beginnen mit einem nennenswerten Kandidaten – Andy Rubin's Essential kündigte am Mittwoch das Aus an. Damit tritt die vom Android-Mitbegründer ins Leben gerufene, innovative Mobilfunkmarke in die Fußstapfen von BlackBerry. Erst im Oktober 2019 kündigte Essential an, an einem superflachen, "radikal anderen" Smartphone-Format zu arbeiten, und ich persönlich fand, dass es ziemlich cool, wenn auch ein wenig unpraktisch aussah. Nun sieht es so aus, als würden wir das Project GEM nie auf dem Markt sehen. Das ist meiner Meinung nach richtig schade.

Weitere Videos zu aktuellen Tech-Themen findet Ihr auf unserer Video-Seite.

Dann gibt es das Galaxy Z Flip, das in den Vereinigten Staaten angeblich bereits ausverkauft ist, obwohl es 1.380 Dollar kostet. Das begrenzte Angebot spielt hier natürlich eine Rolle, aber die Reaktion auf das erste faltbare Smartphone mit einem ultradünnen Glasdisplay fiel weitestgehend positiv aus.

Der größte Sieg für Samsung in dieser Woche bezieht sich jedoch auf unseren Verlierer der Woche. Da das Coronavirus die Lieferkette für so viele Hersteller beeinträchtigt, hat sich ihre Entscheidung, den Launch vor dem MWC über die Bühne zu bringen, rentiert. Denn hunderte von Journalisten, Influencern und YouTubern werden nun wochenlang kaum über andere Geräte berichten. Ihr könnt also davon ausgehen, dass die Galaxy-S20-Reihe Eure Feeds noch eine ganze Zeit lang füllen werden.

Verlierer der Woche: MWC 2020 und alle Beteiligten

Der vielleicht einfachste Verlierer der Woche, den wir je zu wählen hatten: der MWC in Barcelona wurde am Mittwoch-Abend offiziell abgesagt, da es gesundheitliche Bedenken wegen des weltweiten Coronavirus-Ausbruchs gab. Die offizielle Entscheidung, die Messe abzusagen, folgte auf eine Flut an Absagen von wichtigen Ausstellern, Telekommunikationsunternehmen und Netzwerkanbietern. Die Nachricht, dass der MWC nicht stattfindet, nur eine Woche vor dessen offiziellem Beginn, trifft die gesamte Tech-Branche.

Es sind nicht nur die Hersteller, die unter dieser Situation leiden, obwohl sie sicherlich den höchsten Preis zahlen werden – Messen sind nicht billig, und es gibt Organisations- und Marketingkosten, die wahrscheinlich nicht wieder reingeholt werden können – aber das Aus des MWC 2020 ist eine schlechte Nachricht für die GSMA, die Presse und die Fans der Mobiltechnologie.

Ein Anblick, den wir in diesem Jahr nicht genießen dürfen. / © AndroidPIT

Berichte deuteten darauf hin, dass der MWC-Veranstalter die Stadt Barcelona dazu aufforderte, eine Gesundheitskrise auszurufen, damit sie die Versicherung für die Absage der Messe in Anspruch nehmen könnte. Dies ist nicht geschehen, und es sah zunächst so aus, als würde die GMSA die Show dadurch weiterführen. Da die Aussteller jedoch einer nach dem anderen ausfielen, wurde es fast unmöglich, den MWC zu veranstalten. Denn was nützt eine Messe, wenn niemand da ist, um etwas vorzuführen?

Auch die Medien werden hier den Kürzeren ziehen. Es stimmt zwar, dass viele Medienvertreter auf Kosten des Herstellers zu diesen Shows eingeladen werden, aber für eine große Messe wie dem MWC schicken Medienhäuser auch Mitarbeiter auf eigene Kosten nach Barcelona. Es gibt eine Menge nicht erstattungsfähiger Flüge und Hotels, die jetzt nicht wahrgenommen oder erstattet werden, nicht zu vergessen der Verlust von Webseiten-Besuchern, weil Inhalte fehlen. Auch wir bei AndroidPIT sind in diesem Sinne Verlierer.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Thema in den kommenden Tagen weiterentwickeln wird. Da die Hersteller sich darum bemühen, Last-Minute-Veranstaltungen in anderen Städten oder an anderen Veranstaltungsorten in Barcelona zu organisieren (ein Prozentsatz der Journalisten wird sicherlich noch in die spanische Stadt reisen), sieht die Zukunft des MWC ungewiss aus. Was glaubt Ihr, was die langfristigen Auswirkungen der Absage sein werden?