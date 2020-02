Galaxy Z Flip: Samsung zeigt ersten Werbespot

"Change the shape of the future" – mit diesem Motto endet ein neuer Samsung-Werbeclip, der in der vergangenen Nacht wohl im Rahmen der Oscar-Verleihung in den USA ausgestrahlt wurde. Mitgefilmt wurde der Spot von Twitter-Nutzer Mark Gurman, der ihn im sozialen Netzwerk veröffentlichte. Zu sehen ist das neue Falt-Smartphone, das vermutlich mit dem Namen Samsung Galaxy Z Flip auf den Markt kommt, in den Farben Schwarz und Violett. Anders als Samsungs Galaxy Fold, das mehrere Bildschirme bietet, kommt das Galaxy Z Flip wohl ohne Zusatzdisplay an der Front. Im Werbespot erkennt man jedoch sehr gut, dass Samsung links neben der Dual-Kamera eine kleine Anzeige für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen verbaut hat.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif — Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020

Über den Nutzen eines Falt-Smartphones mit nur einem Display wird bereits seit dem ersten Auftauchen eines Hands-on-Videos diskutiert. Denn obwohl Samsung es auf diese Weise gelingt ein großes, beziehungsweise längliches Smartphone für den Transport in Jacke oder Handtasche zu verkleinern, sehen einige Tech-Fans die dadurch entstehende Gehäuse-Dicke als Problem.

Galaxy Z Flip: Das wissen wir über die Ausstattung

Viele Überraschungen werden wir wohl morgen im Rahmen des Unpacked-Events nicht mehr erleben; auf die genauen technischen Spezifikationen und vor allem die Preise der neuen Galaxy-Smartphones sind wir dennoch gespannt. Bisher wird vermutet, dass das Galaxy Z Flip mit Qualcomms Snapdragon 855+ ausgestattet sein wird. Ein 3.300-mAh-Akku soll kabellos oder per 15W USB-C-Kabel aufgeladen werden können. Im Video erkennen wir zudem die Dual-Kamera auf der Rückseite und ein Mini-Punchhole für die Selfie-Kamera an der Front.

Dass Samsung sein neues Falt-Smartphone morgen präsentiert, ist sicher. Unklar ist, wann das Smartphone in den Handel kommen wird. Gut möglich, dass wir noch einige Monate warten müssen. Unterdessen hat Lenovo mit dem Motorola Razr 2019 ein nahezu identisches Falt-Konzept in den Handel gebracht. Erste Tests des neuaufgelegten Retro-Smartphones deuten jedoch auf Display-Probleme des neuen Razr hin, die sich bereits nach einigen Faltvorgängen zeigen sollen.