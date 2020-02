Gewinner und Verlierer der Woche: Ein Geburtstag und die Lücke im System

Da es in der vergangenen Woche ein wenig Empörung gab, als ich Apple als Verlierer betitelt habe (und das auf einem Portal mit “Android” im Namen!), möchte ich vorab klarstellen, dass es sich um Momentaufnahmen handelt. Die Verlierer sollen hier nicht als “Loser” dargestellt werden, sondern hatten einfach das Nachsehen, mussten Verluste erleiden oder sind schlichtweg negativ aufgefallen. Da kommen wir auch schon zu einem potenziellen Verlierer der Woche – leider. Denn das Motorola Razr (2019) zauberte einen Hoffnungsschimmer an den Horizont der Foldable-Welt. Die ersten Geräte wurden in den USA nun ausgeliefert und sorgen für geteilte Meinungen.

Wir haben dank Razr-Teardown Einblicke ins Innere des Flip-Phones erhalten, und mussten feststellen, dass es wohl nur schwierig (oder teuer) repariert werden kann. Ihr habt bereits darüber diskutiert, ob ein Smartphone im Jahr 2020 überhaupt reparabel sein muss, und seid zu dem Schluss gekommen, dass ein 1.500-Euro-Gerät viele Jahre in einwandfreiem Zustand sein sollte, damit sich der Kauf lohnt. Diese Langlebigkeit wurde in dieser Woche durch die ersten Tweets und Videos widerlegt. Das Motorola Razr quietscht wie Omas altes Hüftgelenk und die in den Stores ausgestellten Smartphones wurden durch das Zusammenfalten von neugierigen Kunden bereits extrem in Mitleidenschaft gezogen. Das Display sitzt zudem bei einigen Geräten überhaupt nicht im Rahmen, sondern lässt sich anheben. Wie dem auch sei: Ich werde an dieser Stelle nicht weiter auf die (aktuelle!) Sinnlosigkeit von faltbaren Smartphones eingehen, meine Meinung zum überteuerten Falt-Schrott kennt Ihr wohl bereits. Lassen wir Motorola mit seinem Faltproblem in Frieden. Auch das Aus von BlackBerry möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Hier verliert nicht nur BlackBerry, sondern wir alle verlieren das Tastenhandy. Da die Kult-Marke schon am Boden liegt, will ich nicht mit dem Titel “Verlierer der Woche” nachtreten.

Verlierer der Woche: Samsung, das wird langsam lächerlich

"Langsam" ist eigentlich untertrieben. Es ist seit Jahren immer das gleiche Spiel: Lange vor der offiziellen Präsentation der neuen Galaxy-S-Reihe sind sämtliche Informationen, ganze Datenblätter, Pressebilder, alle Gehäuse-Farben, Größen, Stecker, Kameras und das Zubehör bereits geleakt. Das macht absolut keinen Spaß und ernst nehmen kann man Samsung mittlerweile auch nicht mehr, denn die Sache mit den Leaks ist bei den Südkoreanern wohl auch ein hausgemachtes Problem. Nicht zum ersten Mal wurde auf Samsungs Webseite “aus Versehen” das neue Top-Modell online gestellt, kürzlich das Samsung Galaxy S20. Und dass man nicht mal mehr die neuen Schutz-Cases unter Verschluss halten kann, zeigt deutlich, dass Samsung nicht nur einen Maulwurf in seinen internen oder externen Reihen beschäftigt, sondern der Acker mittlerweile komplett umgegraben ist. Dass Samsung wohl vor allem aufgrund zahlreicher Zulieferern und Produzenten den Überblick verloren hat, wer was wann wo knipst oder mitgehen lässt, ist klar. Aber die Tatsache, dass man selbst immer wieder solche Fehler begeht, und die Lücke im System nicht geschlossen wird, macht Samsung in dieser Woche für mich zum Verlierer.

Gewinner der Woche: Nein, nicht schon wieder Tesla

Obwohl der E-Auto-Hersteller es durchaus verdient hätte, zum zweiten Mal in Folge der Gewinner der Woche zu werden – das Unternehmen ist nun sogar mehr wert als BMW und VW zusammen – wollen wir den Ehrentag von einer nicht mehr aus unserem Leben wegzudenkenden Anwendung feiern. Google Maps wird 15 Jahre alt. Das schockiert mich, denn das heißt, dass auch ich langsam (schnell!) alt werde. Vor 15 Jahren war ich 15 Jahre alt. Das heißt, dass Apple mitten in der Entwicklung des ersten iPhones gesteckt haben muss; dass sich niemand vorstellen konnte, BlackBerry einmal zu Grabe zu tragen, und ich anfing, für sämtliche Familienmitglieder Navigations-Anweisungen aus diesem Google Maps herunterzuladen und auszudrucken. Was für eine Zeit! Ja, Kinder: Wir haben Google Maps am Computer im Browser geöffnet, Start und Ziel von Hand eingegeben und die Navigations-Angaben dann Papier für Papier ausgedruckt. App? Gab es nicht. Und die Navi-Geräte, die man sich in die Front-Scheibe klemmen kann, waren damals noch nicht so erschwinglich.

Ich erinnere mich als sei es gestern gewesen, und letztens habe ich in irgendeinem Karton im Keller noch so einen ausgedruckten Google-Maps-Packen gefunden und mich darüber amüsiert. Und heute, nur 15 Jahre später, ist Google Maps aus unserem Leben beinahe nicht mehr wegzudenken. Wie hat sich der Navi-Dienst von Google entwickelt? Heute können wir mit dem Smartphone durch fremde Städte spazieren und gelangen immer ans Ziel, finden immer ein gutes Restaurant und sehen Öffnungszeiten oder die Uhrzeit mit dem höchsten Andrang. Ist das gut? Jein – denn der Kontakt mit Menschen ging im Laufe der Zeit immer weiter verloren, da man niemandem mehr nach dem Weg fragen muss. Heute ist Google Maps auf dem Smartphone sogar so weit, dass wir mithilfe von Künstlicher Intelligenz und der Smartphone-Kamera Live-Anweisungen in unsere Umgebung projizieren können. Magic!

15 Jahre Google Maps: So sieht das neue Logo anlässlich des Jubiläums aus. / © Screenshot / AndroidPIT

Vom Papier-Ausdruck zur KI-Navigation

Wir kommen nicht mehr nur von A nach B dank Google Maps auf einem Display; wir umfahren Staus, finden die nächstgelegene oder günstigste Tankstelle und können am Zielort einspeichern, wo wir unser Auto geparkt haben. Die Kehrseite von Google Maps ist allerdings, dass wir uns zu hundert Prozent auf ein Programm verlassen, statt die Umgebung selbst wahrzunehmen. Mir geht es zumindest so! Ich habe meinen Führerschein erst mit Anfang 20 gemacht und kenne es nicht anders als überall mit Google Maps hinzufahren. Straßenschilder oder Autobahnabfahrten merke ich mir nie und sehr liebe Menschen sagen mir oft, dass mein Orientierungssinn dem eines Blumenkohls gleiche. Und so müsste ich im Falle eines weltweiten Internet- und GPS-Ausfalls wohl erst lernen, wie man früher Karten im Straßenverkehr genutzt hat. Anhalten – gucken und alles genau merken – weiterfahren – Ausfahrt verpassen – aufregen – wieder anhalten – Stau – aufregen. So vielleicht? Google Maps bringt einen echten Mehrwert in mein Leben, deshalb möchte ich sagen: Happy Birthday, Google Maps, du bist mein Gewinner der Woche.

Wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.