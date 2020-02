Patent veröffentlicht: Apples faltbares iPhone nimmt Form an

Zugegeben: Hätte Apple in den vergangenen Jahren zu allen angemeldeten Patenten entsprechende Produkte auf den Markt gebracht, hätten wir teilweise ziemlich skurrile Apple-Produkte im Handel. Das jetzt durch das US-Patent- und Markenamt veröffentlichte Apple-Patent wurde bereits 2016 angemeldet und zeigt Apples Pläne in Sachen faltbare Technik.

Die Patentbilder geben vor allem Einblick in den von Apple konzipierten Faltmechanismus, der darauf ausgelegt zu sein scheint, das Display im eingeklappten Zustand durch bewegliche Klappen auf Spannung zu halten, um Knicke in der Falte zu vermeiden, die sich dauerhaft abzeichnen könnten. Die “Faltabdrücke” haben wir beispielsweise beim Samsung Galaxy Fold gesehen.

Dazu hat Apple ein neuartiges Scharnier entwickelt, das die beiden Display-Elemente auf Abstand halten soll. Nur die am Scharnier befindlichen Display-Teile sind demnach beweglich und dehnen sich beim einklappen im Gehäuse aus. Gleichzeitig liegt die Oberfläche im eingeklappten Zustand plan auf, was wohl darauf hindeutet, dass das faltbare iPhone oder iPad in diesen Patentzeichnungen mit recht klobigem und dickem Gehäuse konzipiert werden müsste. Doch wie bereits erwähnt, hat Apple das Patent bereits vor vier Jahren angemeldet. In dieser Zeitspanne haben sich weitere technologische Fortschritte ergeben, die Apple vermutlich bereits für ein ausgereifteres Konzept fürs faltbare iPhone nutzt.

Das Apple-Patent zeigt, wie Apple Knicke im Display verhindern will. / © Patentlyapple

Fatlbares iPhone oder iPad?

Betrachten wir die Bilder noch einmal genauer, haben wir es hier wohl mit einem faltbaren iPad zu tun. Ein Display an der Front, das im eingeklappten Zustand zum iPhone werden könnte, ist nicht zu erkennen. Andererseits wäre ein klappbares iPad ohne Frontdisplay wohl nicht gerade ein Verkaufsschlager. Erst wenn das iPad zum iPhone wird und umgekehrt, wird das faltbare Apple-Gerät attraktiv für eine universelle Nutzung.

Doch auch Samsung hat mit seinem mutmaßlichen Galaxy Z Flip auf ein äußeres Display verzichtet, wie das erste offizielle Hands-On zum Z Flip gezeigt hat. Einzig ein kleines, daumenbreites Anzeigefenster ist für Benachrichtigungen und Uhrzeit vorgesehen. Ob sich das Flip-Konzept bei faltbaren Smartphones durchsetzen wird, muss die Zeit zeigen.