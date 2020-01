Samsung Galaxy Buds+: AirPods-Killer ohne ANC?

Zusammenfassung:

Samsung Galaxy Buds+: Preis und Release

Die Nachfolger der Wireless-In-Ears Samsung Galaxy Buds sollen bald veröffentlicht werden. Erste Hinweise auf den nahenden Marktstart stammen von der US-Behörde FCC, wie Droid-Life im Dezember 2019 gemeldet hatte. Dort tauchten die vermeintlichen Galaxy Buds+ erstmals unter dem Codenamen "SM-R175" in einem Dokument auf.

Da die Vorgänger zeitnah zum Samsung Galaxy S10 an den Start gingen, gehen wir auch für die Samsung Galaxy Buds+ vom Release um den 11. Februar herum aus – wenn auch das Galaxy S20 enthüllt werden soll.

Die ersten Galaxy Buds kosteten zum Start 149 Euro. Der Preis der Galaxy Buds+ ist zwar noch nicht bekannt, sollte jedoch wieder in diesem Bereich liegen. Es ist auch davon auszugehen, dass die Galaxy Buds+ wieder in zahlreichen Bundle-Angeboten den neuen Samsung-Smartphones kostenlos beiliegen.

Neue Features der Galaxy Buds+

Das wohl bedeutendste aktuelle Gerücht um die neuen Galaxy Buds+ stammt von SamMobile. Dort heißt es, die Nachfolger der Galaxy Buds haben keine aktive Geräuschunterdrückung (auch ANC) mehr. Da die Vorgänger und inzwischen erschienene Konkurrenten wie Sonys WF-1000XM3, Apples AirPods Pro oder auch die Echo Buds von Amazon ANC bieten, erscheint dieses Gerücht allerdings zweifelhaft.

Mehr Akkulaufzeit für die Galaxy Buds+

Die neuen Galaxy Buds+ sollen auch jeweils größere Akkus bekommen. Anstelle von nur 58 mAh pro Knopf sollen es 85 mAh werden. So werde die Akkulaufzeit voraussichtlich von guten sechs Stunden auf unglaubwürdig erscheinende zwölf Stunden verdoppelt.

Bessere Klangqualität als bei den Galaxy Buds

Konnten uns die Galaxy Buds in unserem Test bereits überzeugen, sollen die Galaxy Buds+ in Sachen Klangqualität noch eins draufsetzen. Die Klangqualität beim Hören von Musik sei weitgehend gleichbleibend. Der Fokus der Verbesserungen liege hingegen bei der Sprachqualität. Eure Stimme soll nun von vier statt nur zwei Mikrofonen aufgenommen werden, so dass Euch Euer Gegenüber beim Telefonieren klarer verstehen soll.

Erste Einschätzung zu den Galaxy Buds+

Wenn sich die bisherigen Gerüchte beim Launch der Galaxy Buds+ bewahrheiten, wird es sich offenbar weniger um einen Nachfolger als um eine Verbesserung der bisherigen Galaxy Buds halten. Mehr Akkulaufzeit und brauchbare Sprachqualität sollten bei Headsets dieser Preisklasse dazugehören. Immerhin hat die Konkurrenz nicht geschlafen, wie wir im separaten Artikel zeigen: