eScooter-Anbieter Tier verleiht bald auch eRoller

Jetzt ist es offiziell: Tier Mobility übernimmt von Bosch die COUP Elektroroller-Flotte inklusive der Ladeinfrastruktur. Künftig wird man in Berlin also die Möglichkeit erhalten über die Tier App nicht nur die Scooter, sondern auch die Roller zubuchen.

Laut den eigenen Berechnungen und durchschnittliche gefahrener Distanz, decken die eigenen eScooter von Tier durchschnittliche Strecken von rund 1.9 Kilometern ab. Die eRoller der ehemaligen COUP-Flotte werden laut Tier Strecken von vier bis zehn Kilometern abdecken. Außerdem will Tier "Synergien bei der Ladelogistik" beider Transportmittel schaffen und so einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Zur Erinnerung: Bosch hatte COUP eingestellt, da man langfristig keinen wirtschaftlichen Betrieb sah.

Zunächst wird Tier die COUP-Flotte in Berlin wieder in Betrieb nehmen und über die eigene App zum Verleih anbieten. Der Startschuss soll dabei noch im Mai erfolgen. Ob und wann die COUP-Flotten in Madrid und Paris wieder in Betrieb genommen werden, hat Tier Mobility noch nicht angekündigt.