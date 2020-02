Der etwas andere Joystick: Mit dieser App soll's wieder länger dauern

Wenn Ihr es Euch vorstellen könnt, dann gibt es sicher auch eine App dafür, sagt man so schön. Gerade wenn es um "die schönste Nebensache der Welt" geht, kann man sich so einiges vorstellen. Aber eine Spiele-App fürs Schäferstündchen samt "Joystick" – das ist neu. Das Unternehmen Myhixels präsentierte jüngst sein neues Liebesspielzeug samt zugehöriger Spiele-App. Das Versprechen ist ganz klar: Er soll länger durchhalten können.

Irgendwann haben wir alle den Punkt erreicht, wo unser Spam-Filter in die Pubertät kommt und nichts weiter als den Beischlaf im Kopf hat. Da wird für jedes denkbare (und nicht denkbare) Problem eine Lösung – oft in Pillenform – vorgeschlagen, eine Pumpe angeboten und so weiter und so weiter. Oft wirklich lustig, aber in den seltensten Fällen nützlich. Wenn es nach dem spanischen Unternehmen Myhixel geht, müssen sich diejenigen Männer, die beim Sex früher kommen als gewollt, auf solche dubiosen Angebote nicht mehr einlassen.

Längere Dauer durch App-Power

Laut Myhixels Pressemitteilung soll ein Team aus Wissenschaftlern, Urologen und Psychologen die Lösung gefunden haben: Demzufolge sollen eine Spiele-App zusammen mit einem personalisierten, wissenschaftlich fundierten Programm und dem Hilfsgerät, das aussieht wie smarter Lautsprecher, dabei helfen den Höhepunkt besser zu kontrollieren. Auf diese Weise können männliche Nutzer des Duos aus Soft- und Hardware länger im Bett durchhalten. Gesprochen wird hier von einem Zeitraum, der sieben Mal länger dauern soll als der ohne Sex-App – und das auf einen ganz natürlichem Weg.

Der ominöse "Lautsprecher" ist in Wirklichkeit ein Masturbator, mit dem Mann in Kombination mit der App seine Ejakulation trainieren kann. Das funktioniert mithilfe von unterschiedlichen Goals, die in der App angezeigt werden. Im Endeffekt gibt's Punkte fürs Nicht-Ejakulieren. Skurril. Der Masturbator ist theoretisch gar nicht notwendig, denn er erhebt keine Daten währenddessen. Dafür heizt er sich auf Körpertemperatur auf und kann vibrieren.

Für das Ausdauertraining werden zwei unterschiedliche Programme angeboten, die nach der Registrierung geladen werden können:

Myhixel TR kombiniert das Play TR-Programm mit dem Hilfspielzeug (das das Unternehmen sein „I-Gerät“ nennt). Spieler-Umfang sind hier ein bis zwei Personen. Neben einem besseren Durchhaltevermögen soll der Anwender auch die Qualitäten seiner Leistung verbessern können

Myhixel MED enthält das Play MED-Progamm, das I-Gerät und bietet einen Online-Termin mit Fachkräften an. Dieses Angebot wendet sich an diejenigen, die binnen drei Minuten zum Orgasmus kommen. Laut Pressebericht handelt es sich hierbei, um ein Verhaltensprotokoll.

Wie sich Myhixel das vorstellt, könnt Ihr in diesem Video einmal selbst sehen: